收面試通知「街景服務救了她」　一票人怕爆：台灣遍地開花

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者周亭瑋／綜合報導

「台版柬埔寨」求職詐騙釀3死，近來引發各界關注，但其實這類慘案層出不窮，且遍佈台灣多個地區。一名女網友日前收到面試通知，便先查找Google街景服務，儘管發現地點有些詭異，但並未打退堂鼓，是後來在男友的強烈反對下，才婉拒邀約，事後看到相關新聞她更不寒而慄，勸世直呼「別像我蠢蠢的，差點就去了。」

女網友在Dcard娓娓道來，前幾天在某個APP找工作，跳出面試邀請的通知，於是她立刻按下有興趣，「那天沒看仔細，沒發現工作在礁溪，面試地點在宜蘭市，前天凌晨看導航的街景服務，發現面試地點很奇怪，很像是某人的家而且很偏僻，完全不是公司或工作室。」

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後來，原po和住在宜蘭市的男友提到此事，機警的男友堅持要她別去，直言看到上面的地址覺得不太好，且附近是荒郊野嶺；而她則隨便找個理由，拒絕面試邀約。

▲左為面試邀約；右為原po和男友的對話。（圖／翻攝自Dcard）

隔天，男友就傳給她「台版柬埔寨」的相關新聞，直呼「礁溪也有，還好昨天有阻止妳去宜蘭面試。」這讓她更毛了，忍不住發文勸世，「或許是我跟男友多想，但還是小心點比較好，總之各位面試前真的要查地點，別像我蠢蠢的差點就去了，最後感謝男友、感謝街景服務。」

另外，原po也進一步透露，該職缺是某電器行的門市人員，月薪2萬6，而的確有該間門市，但面試地點卻像是住家。

▲她最後找藉口婉拒。（圖／翻攝自Dcard）

PO文引起熱烈迴響，網友們紛紛回應，「男友加分」、「先祝你們白頭偕老、瓜瓞綿綿、愛情永固」、「男友警覺性好高」、「我當初找工作，男友也是一直提意見保護我，說不可以是獨棟住宅，不可以在沒有管理員的獨棟公寓／大廈，最好找有上市的公司，然後載我去面試，並且刻意讓公司的人知道是被接送的」、「青埔寨園區要在台灣遍地開花了嗎」、「好誇張，現在台灣要變詐騙園區了，開職缺把人騙到家裡，一下子淡水，一下子青埔，再來是宜蘭」、「現在都會看街景確認工作地點了」。

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