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一家四口都人蛇！漂亮姊姊誘台人賣柬　「財通園區」內幕曝光

記者黃翊婷／綜合報導

刑事局破獲一起「家族人蛇集團」案件，受害人被騙到柬埔寨「財通園區」從事詐騙工作，當地有民兵持槍戒備，若沒有達到業績，就會遭到毆打、轉賣。不過，財通園區不像KK園區那般惡名昭彰，雖然也有民兵駐守，但相對較為「正常」，可能是人蛇集團為了暫時躲避警方掃蕩的據點之一。

▲刑事局9日宣布偵破兩起販運台灣民眾赴柬國的人蛇集團案件。（圖／記者張君豪翻攝）

▲吳男全家4個人都被逮捕。（圖／記者張君豪翻攝，下同。）

刑事局偵四大隊8月初接獲2名從柬埔寨財通園區逃出的台灣民眾報案，指稱在2021年12月間經過高姓友人介紹，答應前往柬埔寨賭場從事高薪工作，並由竹聯幫仁堂明仁會成員吳男（27歲）協助安排機票、訂旅館，當時他們不知道自己已經遭到轉賣，每人價值7800美元，前往柬埔寨也不是要在賭場工作，而是要當詐騙集團的話務手。

2人抵達財通園區後，發現現場有民兵持槍戒備，如果沒有達成每個月的詐騙業績，就會遭到毆打、轉賣。刑事局循線追查，在新北市板橋區四川路收網，逮捕吳男、吳男胞兄及在當地酒吧當服務生的吳男胞姊、吳母等人，同時查扣10萬元贓款以及手機、銀行存摺等證物，訊後依觸犯人口販運、詐欺、妨害自由等罪嫌移送法辦。

▲刑事局9日宣布偵破兩起販運台灣民眾赴柬國的人蛇集團案件。（圖／記者張君豪翻攝）

▲吳男胞姊靠姿色要求高男幫忙物色被害人。

此外，刑事局偵二大隊日前也接獲情資，指稱四海幫海和堂與天道盟太陽聯盟旗下寶陽會，透過人脈進行跨國人口販運，專騙台灣低收入民眾前往柬埔寨當詐騙話務手。警方自今年10月25日起陸續逮捕四海幫海和堂韋姓堂主（47歲）、天道盟太陽聯盟寶陽會副會長蔡男等10名涉案人，訊後依觸犯人口販運條例、妨害自由、恐嚇等罪嫌移送法辦。

▲刑事局9日宣布偵破兩起販運台灣民眾赴柬國的人蛇集團案件。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警方逮捕涉嫌操盤人口販運的海和堂韋姓堂主及幫眾。

根據《自由時報》報導，財通園區由中國人經營，雖然也有民兵駐守，但比起KK園區，相對「正常」一些，機房大多設置在商辦大樓內，單從外觀看來，根本無法辨別；警方推測，可能是豬仔案件引發關注之後，人蛇集團擔心遭到查緝或黑吃黑，所以遷往較不受矚目的其他園區避風頭，或者乾脆轉移到其他國家，例如周邊的越南、寮國、泰國等地。

▼警方查扣的證物。

▲刑事局9日宣布偵破兩起販運台灣民眾赴柬國的人蛇集團案件。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局9日宣布偵破兩起販運台灣民眾赴柬國的人蛇集團案件。（圖／記者張君豪翻攝）

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