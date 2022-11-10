快訊／輩分比茶董還要高！　「台版柬埔寨」詐團大姐頭落網

記者陳雕文、莊智勝／新北報導

新北警方深入偵辦「台版柬埔寨」求職詐騙案，日前接連逮捕「茶董」、「蝦董」2大幹部，昨警方兵分多路，於基隆七堵逮捕綽號「大姐」、輩分在集團中更高的傅姓女子(30歲)，目前全案共計逮捕32人、其中21人羈押禁見。

警方指出，昨(9日)兵分多路前往北市內湖、新北土城、基隆等地拘提3人到案，並通知1人到案說明，其中，專案小組前往基隆七堵區拘提傅姓女子（30歲）到案，為該集團重要幹部，集團成員中大多尊稱其為「大姐」，截至目前為止，累計涉案人數32人到案。

初步調查，傅姓女子在集團成員中輩份頗高，連氣焰囂張的茶董也尊稱她「大姐」，傅女除擔任面試成員，還負責審核、控管被害人帳戶等文書工作；另在內湖拘提到案嫌犯吳男（32歲）則遭茶董吸收為成員，在淡水據點負責毆打、下藥被害人；而在土城拘提到案嫌犯吳男（27歲）則涉及協助南投棄屍部分；後通知到案陳姓男子（32歲）受茶董指示負責承租淡水、中壢二處據點。全案截至目前共到案32人，羈押21人，持續追緝中。

▼傅女在集團中輩份頗高，連茶董都要尊稱她為「大姐」。（圖／記者陳雕文翻攝）

▼吳嫌遭茶董吸收為成員，在內湖遭警方拘提。

▼另名協助棄屍、在土城拘提到案的吳嫌。