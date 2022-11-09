檢警合作營救58位求職被騙遭囚凌虐　檢察總長指示嚴查嚴辦

▲檢察總長邢泰釗到士林地檢署慰勉檢察官偵辦求職被騙遭囚禁凌虐辛勞 。（圖／最高檢察署提供，下同）

記者陳崑福／台北報導

士林地檢署連日來指揮新北警方營救58位求職被騙遭囚禁凌虐之被害人，聲押羈押21名被告，備極辛勞，最高檢察署檢察總長邢泰釗今(9) 日至士林地檢署嘉勉同仁，並指示「嚴查速辦、向上溯源、追查共犯、清查資金、查扣不法所得、具體求刑、關懷被害人」原則，杜絕類似犯罪發生。

最高檢察署指出，11月1日淡水分局接獲民眾報案，北上求職的兒子誤入陷阱，遭詐騙集團限制行動，士林地檢署機動組檢察官隨即指揮新北市、桃園市司法警察共同偵辦「求職民眾被騙遭囚禁凌虐」案，2、3日在淡水、中壢民宅救出被害人共58位，查獲被告30名，檢察官訊問後，認涉犯組織犯罪防制條例、強盜、詐欺、施行拘禁致死罪等，且犯罪嫌疑重大，依法聲請羈押禁見，法院裁定羈押共21人。

檢察官並凍結查扣之犯罪集團人頭帳戶，清查匯款之流向，運用數位採證及鑑識，積極追查是否尚有其他共犯，有效安定社會秩序。

邢檢察總長於今(9)日到士林地檢署嘉勉(主任)檢察官日以繼夜偵辦本案，讚許檢察、警察機關接獲民眾報案後，立即組成查緝機動組，積極偵查妥速處理本案，拯救遭囚禁凌虐之被害人達58人，降低危害，並贈送水果禮盒慰勉同仁辛勞。

他指示本案速查嚴辦，向上溯源追查人流、清查資金，並查扣不法所得，如證據已達起訴門檻，宜儘速提起公訴，具體求刑，以平民怨及避免造成民眾不安。對於被害人及死者家屬啟動犯罪被害人保護、關懷機制，適時提供法律等相關協助。

總長表示，詐騙集團租用入住人口較少且管理委員會未成立之新興社區大樓，作為囚禁被害人之場所，顯見此類型社區大樓已成為詐騙集團之犯罪場域；本案被害人多為求職遭拘禁，部分家屬在聯絡被害人未果，而向警察機關申報失蹤。為避免類似本案悲劇再度發生，警察機關未來應加強查察入住人口較少之新興社區大樓，及清查民眾報案之求職失蹤人口，以杜絕不法。

最高檢察署提醒國人對於社群網站、手機簡訊，打著「免經驗、輕鬆賺錢」、「包吃包住、一周賺數萬」、「年收入百萬」、「不用進辦公室」、「快速致富」求職廣告，肯定是詐騙之手法。「高薪、輕鬆」之求職廣告務必小心謹慎

最高檢察署呼籲：求職勿受高薪及完美福利所利誘，對徵才公司應事前查詢並瞭解公司狀況，面試時要告知家人、朋友，或請其陪同，務必注意自身安全。