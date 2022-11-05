快訊／外交部證實：「阿美族戰士」戰死烏克蘭　全力協助家屬

記者呂晏慈／台北報導

美國論壇Reddit Taiwan板上4日傳出一名25歲台灣志願軍人在烏克蘭陣亡。外交部5日晚間證實，經與我國相關駐處及多方管道跨國查證，獲悉烏軍戰地指揮官親向烏克蘭國防部證實曾姓國人已不幸罹難，外交部正全力協助家屬在最短時間內前往完成相關程序。

▲25歲曾聖光戰死。（圖／翻攝臉書）

Reddit曝光的照片及對話截圖中提到，這位陣亡的台灣志願軍人年僅25歲，當時正躲在一個戰壕掩體中，突然有一顆砲彈落在他身旁炸開，造成他頭部重創當場死亡。

▲另一名台灣志願者向仍在烏克蘭作戰的戰友查證，戰友證實這一位25歲青年已經陣亡。（圖／讀者提供）

外交部晚間發布聲明表示，有關媒體報導曾姓國人加入志願軍赴烏克蘭參戰不幸身亡的消息，外交對此一消息高度重視，也十分關心。經與我國相關駐處及多方管道跨國查證，獲悉烏軍戰地指揮官親向烏克蘭國防部證實曾姓國人已不幸罹難，惟尚待家屬進行確認身分，烏國政府部門將接辦後續處理事宜。

外交部表示，目前烏方已經將陣亡戰士的遺體運往集中的地點，等待家屬前往確認身分。外交部正全力協助家屬在最短時間內前往完成相關程序。

外交部表示，外交部對我國人在烏克蘭戰火中犠牲生命表達誠摯的哀悼，同時為其協助烏國人民捍衛自由民主的精神表示敬意。對烏國熱心友人的大力協助，外交部也表達感謝之意。相關後續處理的結果，外交部也將適時對外說明。