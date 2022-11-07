美施壓日荷圍堵中國芯片　大陸外交部反批：最終只會堵死自己的路

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

日經亞洲評論昨（6）日報導稱，美國總統拜登似乎準備向日本和荷蘭施加更大壓力，要求兩國與美國一同阻止先進晶片技術流向中國。大陸外交部新聞發言人趙立堅7日回嗆，「企圖堵別人的路，最終只會堵死自己的路。」

7日，趙立堅7日在記者會上回應，「美方此舉不是堂堂正正的大國所為，美方濫用國家力量，倚仗技術優勢，對盟國進行經濟脅迫，以維持自身霸權私利，早已不是什麼新鮮事。美方將科技和經貿問題政治化、工具化、意識形態化，對別國搞技術封鎖，技術脫鉤，其用心人盡皆知。」

他怒批，「企圖堵別人的路，最終只會堵死自己的路。我們希望有關方面秉持客觀公正立場，從自身長遠利益和國際社會根本利益出發，獨自獨立自主地作出正確判斷。」

此外，美國、加拿大、法國、德國、義大利、日本和英國（G7）外長11月4日發表聯合聲明呼籲，和平解決兩岸問題，G7成員在台灣問題上的基本立場沒有變化，包括一個中國政策。聲明還稱，七國集團將繼續就新疆和西藏人權狀況，以及香港的權利、自由和自治繼續受侵蝕向中國提出關切。

對此，趙立堅回應，中方在涉港、涉疆、涉台等問題上的立場是一貫的明確的。七國集團外長的這份所謂聯合聲明，無視中方嚴正立場和客觀事實，粗暴干涉中國內政，惡意污衊抹黑中國。中方對此表示強烈不滿，堅決反對。

趙立堅稱，「中國是踐行聯合國憲章的表率，踐行真正的多邊主義，中方一貫致力於推動國際社會共同應對全球性挑戰，致力於推動構建人類命運共同體。我們敦促七國集團別再固守冷戰思維和意識形態偏見，停止干涉別國內政，停止重複謊言謬論，停止挑動地區矛盾製造陣營對立，為全球合作創造有利條件。」