G7外長會議重申台海和平穩定　外交部：堅定支持台灣

▲七大工業國集團（G7）外長會議在德國展開。（圖／路透）

記者呂晏慈／台北報導

七大工業國集團（G7）外長會議於4日在德國明斯特（Münster）舉行，會後發布聯合聲明，再度強調台海和平穩定的重要，鼓勵和平解決兩岸問題，並提醒中國應維護《聯合國憲章》關於和平解決爭端的原則，避免威脅、恫嚇及使用武力，強烈反對任何以武力或脅迫手段片面改變現狀的企圖。外交部對聲明內容表示歡迎，並感謝G7成員國對維護台海和平及對台灣的堅定支持。

外交部今表示，G7外長會議是在俄羅斯入侵烏克蘭已逾8個月，以及中國國家主席習近平在中共20大宣稱「絕不承諾放棄使用武力」，致使國際秩序及台海安全遭遇重大挑戰的情況下舉行，聲明表示違反和平合作、主權、自決和領土完整等獲普世認同及具法律約束力基本原則的行為是無法讓人接受的，G7成員國明確承諾追究嚴重違反國際法基本原則者的責任，並強調該集團強烈的團結意識和堅定維護以規則為基礎的國際秩序，以及保護所有人的權利。

該聲明除持續嚴厲譴責俄羅斯對烏克蘭的侵略行為造成近代史上最嚴重的全球糧食短缺與能源危機，並再次重申維護自由開放印太地區的重要性，同時關切東海、南海及周邊地區情勢，強烈反對任何加劇緊張局勢、破壞地區穩定和以規則為基礎的國際秩序之舉動；並再次點名中國應嚴守《聯合國憲章》有關和平解決爭端的原則，不應採取威脅與恫嚇的行為或使用武力。

外交部指出，本年G7輪值主席國德國特別將外長會議安排在1648年簽訂「西發利亞和約」（Peace of Westphalia）以結束三十年戰爭並重建國際秩序的城市明斯特舉行，象徵亟盼全球回歸和平與秩序的意涵，台灣作為印太地區負責任的成員，將持續與G7各成員國及歐盟等理念相近夥伴，攜手維護印太地區和平穩定及全球民主韌性。