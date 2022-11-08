立陶宛駐台代表機構正式揭牌　外交部：兩國合作展開新頁

▲立陶宛駐台代表機構正式揭牌。（圖／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

立陶宛駐台代表機構「立陶宛貿易代表處」（Lithuanian Trade Representative Office）7日在台灣正式揭牌運作，外交部發言人歐江安8日在例行記者會表示，台立兩國友好關係邁向嶄新境界，外交部指派歐洲司長姚金祥大使前往，向立陶宛駐台代表盧思融（Paulius Lukauskas）致意，表達祝賀及深化台立友好關係的積極意願。

歐江安說明，此事由立陶宛經創部長雅莫內特（Aušrinė Armonaitė）7日出席我國駐立陶宛代表處舉辦的「台立合作成果發表酒會」時親自宣布，雅莫內特應邀出席我國駐立陶宛「台灣代表處」舉行「台立合作成果發表酒會」，在駐處的酒會上也宣布中東歐基金首件對立國投資案、立陶宛相關農產品輸台，以及台立半導體等關鍵產業合作等雙邊合作具體成果。

歐江安表示，台灣及立陶宛同為在最前線對抗威權主義的密切夥伴，不僅共享民主、自由等普世價值，也共同面對疫後復甦及俄烏戰爭帶來的各項挑戰，在極權國家將國際貿易變為恫嚇威脅他國的工具，台立兩國此際攜手向前，除彰顯民主夥伴相互扶持外，更有助於雙方共同找尋促進經濟成長的新藍圖，也為全球民主陣營打造堅實韌性的供應鏈。

此外，對於英國國際貿易部副部長Greg Hands於11月7日抵達台灣訪問，並與經濟部政務次長陳正祺共同主持「第25屆台英經貿對話」，歐江安說，外交部也祝福會議圓滿成功，深信將進一步深化台英強勁的貿易投資往來，有助雙方經濟繁榮與發展，建構強韌的民主供應鏈，訪台期間，Hands將晉見總統蔡英文。