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國定古蹟孔廟防災演練　強化台南文化資產防災應變策略

▲台南市消防局上午在台南市中西區南門路「台南孔廟」辦理防災演練，有效提升消防人員搶救古蹟建築物災害應變作業能力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局上午在台南市中西區南門路「台南孔廟」辦理防災演練，有效提升消防人員搶救古蹟建築物災害應變作業能力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局9日上午11時20分，在台南市中西區南門路「台南孔廟」辦理防災演練，並以檢視古蹟、歷史建築防火安全、救災人車部署、搶救動線及文物防護措施等救災方式，有效提升消防局消防人員搶救古蹟建築物災害應變作業能力。

▲台南市消防局上午在台南市中西區南門路「台南孔廟」辦理防災演練，有效提升消防人員搶救古蹟建築物災害應變作業能力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市國定、市定古蹟及歷史建築共186處，向來是民眾國內旅遊觀光文化巡禮的首選，其中於明朝時期建立以「全台首學」知名的全台灣第一間孔子廟「台南孔廟」人潮更是絡繹不絕，因此內政部消防署為維護地方政府文化資產及強化管理人員防災安全策略、管理機制與火災時緊急應變，規劃辦理「古蹟歷史建築防災成果發表研討會暨防災演練」，並協請台南市政府消防局辦理防災演練。

▲台南市消防局上午在台南市中西區南門路「台南孔廟」辦理防災演練，有效提升消防人員搶救古蹟建築物災害應變作業能力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

古蹟歷史建物的各種災害往往都造成文化資產不可逆損失，為有效延續保存台南孔廟的化資產，這次演練特地由台南市消防局結合文化局、文化資產管理處、財團法人成大研究發展基金會、財團法人台南市孔廟文化基金會執行聯合防災搶救演練。

▲台南市消防局上午在台南市中西區南門路「台南孔廟」辦理防災演練，有效提升消防人員搶救古蹟建築物災害應變作業能力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

情境假定孔廟園區內因施工不慎發生火災，自主性防災設備紅外線火焰式探測器偵測火源以連動放水槍自動射水防護，同時孔廟也啟動自衛消防編組執行通報班、避難引導班、滅火班、文物搶救暨安全防護班、緊急救護班各項任務編組，立即向消防局報案、通報文化局、引導遊客疏散避難、使用(強化液)滅火器執行初期滅火及搶救珍貴古蹟文物，轄區消防分隊、大隊陸續到達現場後，依本局火場救災指揮與管理系統(CCIO)制度及「古蹟及歷史建築消防救災處理原則」執行搶救車輛、器材及人員部署搶救作為，並納入文化局文物搶救人員進行整體救災狀況操作演練。

▲台南市消防局上午在台南市中西區南門路「台南孔廟」辦理防災演練，有效提升消防人員搶救古蹟建築物災害應變作業能力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，台南市自2010年以眾多歷史古蹟城市及深厚文化素養的條件下升格為直轄市以來，持續建立古蹟歷史建物防災體系，強化古蹟歷史建物整體防災能力，致力保存珍貴的歷史文化資產安全，讓每一位來到台南觀光旅遊的民眾都可以盡情享受歷史古都的文化氛圍。

▲台南市消防局上午在台南市中西區南門路「台南孔廟」辦理防災演練，有效提升消防人員搶救古蹟建築物災害應變作業能力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局局長李明峯表示，消防局為落實古蹟及歷史建物各項防災工作，自合併後頒訂「台南市古蹟及歷史建築防救災指導綱領」，據以實施台南市古蹟及歷史建物防災、減災及救災各項工作，並且積極向中央爭取經費補助分別於赤崁樓、孔廟、祀典武廟及大天后宮等重要古蹟建物設置自主性防災設備，以期將古蹟火災損害降至最低，並讓台南市珍貴之文化資產得以永續保存。

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