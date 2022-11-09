全國救災指揮通信平臺車操作評比　台南市再度獲得優勝！

▲2022年度全國救災指揮通信平臺車操作評比，台南市消防局代表於12個隊伍中脫穎而出，再度獲得優勝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2022年度全國救災指揮通信平臺車操作評比10月5日至7日於內政部消防署南投竹山訓練中心舉行，台南市消防局代表於12個隊伍中脫穎而出，再度獲得優勝。

內政部消防署每年度辦理之全國救災指揮通信平臺車操作評比，由12個配有救災指揮通信平臺車之直轄市、縣(市)政府及消防機關指派代表參加，台南市消防局由安和分隊小隊長蘇雍傑及文賢分隊小隊長陳禹良代表出賽，台南市代表面對各項學科及術科測驗評比項目，將平時所磨練之技能發揮出來，勇奪優勝殊榮。

救災指揮通信平臺車車上配置有衛星通訊系統、發電機、電話、傳真及視訊設備，可於提供重大災害現場與中央及各地方災害應變中心之通訊聯繫，為我國防救災緊急通訊系統之重要一環，台南0206震災及花蓮0206震災都可看到它的救災身影。

市長黃偉哲表示，台南市對於災害的準備十分落實，平時各單位都兢兢業業地進行災害整備，本次獲得評比優勝即可證明台南市在災時應變已有一定之能力，市府將持續努力，保障市民生命財產安全。

消防局局長李明峯表示，消防人員平時的整備訓練十分嚴謹且扎實，面對有時間壓力的操作評比，也能發揮平時訓練的實力，相信未來面對大規模災害時，台南市救災指揮通信平臺車可以發揮應有之通訊能力，提升救災的效能。