國王號蒸汽火車DT668奔馳大台南　黃偉哲邀民眾來一次美好邂逅

▲帥氣的「國王號」蒸汽火車DT668，即將於11月12日奔馳大台南！市長黃偉哲9日化身為台鐵站長，出席隆田Cha Cha文化資產教育園區的活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

帥氣的「國王號」蒸汽火車DT668，即將於11月12日奔馳大台南！「2022坐火車迺市仔」活動，創下車票開賣15分鐘內即完售的紀錄，市長黃偉哲9日化身為台鐵站長，出席隆田Cha Cha文化資產教育園區，即將同步舉辦的「有你有我．還有蒸汽火車的老派約會」啟動記者會。

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黃偉哲邀請所有的好朋友一起來台南，因為當天最厲害的蒸汽火車國王號DT668，將一路從仁德保安到新營後壁，大家可以到各站拍照，尤其在隆田chacha園區有很多的活動，歡迎大家一起來看火車、逛市集。



「2022坐火車迺市仔」將於本周六開鑼，活動還創下開賣15分鐘內即完售1600多張車票的紀錄，讓許多鐵道迷扼腕搶不到票。繼上周宣傳蒸汽火車的影片曝光後，9日市長黃偉哲再次變裝為台鐵一日站長，來到隆田Cha Cha園區，與現場30名小朋友一起體驗小火車，他貼心安慰沒有搶到票的民眾別難過，11月12日周六活動當天，隆田Cha Cha園區將販售限量200個的周邊限定商品「鐵製DT668車頭徽章」，歡迎民眾把握機會，把老火車帶回家。





市長黃偉哲表示，蒸汽火車國王號DT668今年是第2次來台南，上次是2020年，很多好朋友一直敲碗說火車什麼時候還要再來，今年好不容易爭取到，火車票一下就賣完了，但大家還是可以在火車進站的時候來拍照、跟火車合影，台南也配合舉辦很多創意市集活動，歡迎大家11月12日從早上起熱鬧到下午，來跟國王號DT668有一次美好的邂逅。



黃偉哲說，若家中有喜愛火車的小朋友，極力推薦家長們帶著孩子一起到園區出遊！隆田Cha Cha園區就在火車站旁，現場除了可以看到南來北往的火車經過，這次園方也特別準備了小火車，限量提供30組，讓小朋友除了知道隆田四鐵共構的歷史小故事，還能親自駕駛小火車體驗！





隆田Cha Cha園區表示，今年蒸汽火車活動超精彩，除了各停靠站舉辦有市集，隆田Cha Cha園區更配合推出「有你有我，還有蒸汽火車的老派約會」系列活動，包括國王市集、火車版畫DIY、Cha Cha火車爆米香、老派照相館等。此外，活動當天也將放映由文資處與studio 2合製的2部蒸汽火車動畫影片《火車噗噗歷險記》、《蒸汽時代》，兩日每天7場次、每場次80人，歡迎踴躍觀賞。





除了鐵製高質感的徽章，為讓搭乘DT668的民眾留下深刻回憶，市府特別製作購票限定贈送的紀念車票，並首度在啟動記者會上亮相。隆田Cha Cha園區表示，本次蒸汽火車主視覺及周邊商品委託十令設計製作，主視覺海報一釋出，就有許多網友私訊詢問有無販售可能，園區也早已準備限量收藏版海報，作為活動當天打卡抽獎獎品，相關抽獎辦法請鎖定隆田園區臉書粉絲專頁https://www.facebook.com/longtianchacha查詢。