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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

張昭隆揪柯文哲「過雙11光棍節」！呂家愷拜票見阿姨1舉動感動炸

▲▼ 。（圖／翻攝自候選人FB）

▲呂家愷到市場拜票。（圖／翻攝自呂家愷FB）

記者施怡妏／綜合報導

年底九合一選舉剩17天，新北市第8選區市議員候選人走進市場拜票，國民黨候選人呂家愷表示，有個熱情的大姐從遠處跑來，興奮握緊他的雙手喊「支持優秀的年輕人」讓他很感動，而民進黨候選人曾進益則是開美食直播，與大家一起聊天吃午餐。另外，雙11即將到來，民眾黨候選人張昭隆找來台北市長柯文哲一起過光棍節。

呂家愷到樹林三興市場掃街拜票，「市場人情味依舊」，有位大姐在遠處就看到呂家愷，立刻興奮跑過來緊握他的雙手「家愷加油！我支持優秀的年輕人！」大姐的肯定讓呂家愷很感動，「這份肯定家愷一定謹記在心，也會用12萬分的努力拚出好成績」。

▲▼ 。（圖／翻攝自候選人FB）

▲江怡臻與學弟媽媽一起到市場拜票。（圖／翻攝自江怡臻FB）

同樣走進市場拜票的還有江怡臻，她跟著學弟媽媽一起到土城區學府市場拜票，由於學弟媽媽住在市場，每一攤都能親切打招呼，人氣超旺，「完全是最佳大咖助選員」，江怡臻一路上收到熱情店家給的粽子、鳳梨，讓她又感動又驚喜，「我會繼續努力，把握每一分一秒，踏實爭取首次連任，希望能再次受到您的付託，在市議會為您發聲」。

曾進益則是開直播，與民進黨新竹市議員李妍慧合體，邊聊天邊吃午餐，大啖美食之外，兩人也分享了從政與市政推動的經驗，李妍慧得知土樹三鶯競爭激烈，還在直播中幫曾進益拉票，曾進益表示很感激，「上一屆才差305票很可惜，這次一定要順利過關！真的非常感謝妍慧！」

▲▼ 。（圖／翻攝自候選人FB）

▲曾進益與李妍慧開直播吃午餐。（圖／翻攝自曾進益FB）

然而，雙11光棍節即將到來，民眾黨候選人張昭隆找來台北市長柯文哲陪伴大家，「臉書滿滿的牽手文，你擔心眼睛被閃瞎嗎？沒關係，辣個男人來陪你了」，兩人將在11月11日於樹林樹德宮合體，與大家一起度過光棍節。

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