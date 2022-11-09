解讀北都選戰策略　洪耀福：蔣萬安「趙少康附身」、黃珊珊成怨婦

▲黃珊珊、蔣萬安。（合成資料照／記者林敬旻、張一中攝）

記者呂晏慈／台北報導

台北市長選舉倒數17天，曾操盤多次選戰的民進黨前秘書長洪耀福9日指出，國民黨候選人蔣萬安現在彷彿是被中廣集團董事長趙少康帶壞的小孩，慢慢走向深藍化；無黨籍候選人黃珊珊受到「高虹安小金庫爭議」波及，從貴婦形象變怨婦；民進黨候選人陳時中則在鞏固綠營基本盤外，朝爭取中間選票支持方向移動。

台北市長唯一一場電視辯論會日前落幕，周日晚間國民黨台北市議員徐巧芯影射陳時中「牽手人妻」，遭批是看圖說故事，攪亂首都選戰一池春水，另一方面，民眾黨新竹市長候選人高虹安遭國民黨對手林耕仁踢爆立法院公費助理費爭議，而且小金庫公庫私用也說不清楚，也成為政壇熱議話題。

對於台北市長選舉中，3名主要競爭者的選舉策略，洪耀福今天與媒體茶敘時分析，蔣萬安在辯論會之後，慢慢走向深藍化，看他攻擊的火力、講話的態勢，打法跟過去相比改變很多，彷彿是「趙少康附身」。他比喻，蔣萬安以前是乖小孩，現在看起來，像是被趙少康帶壞的小孩。

至於黃珊珊，洪耀福表示，黃珊珊在選舉一開始主打對市政嫻熟的「優雅貴婦」形象，向中產階級拋出訴求，但因為高虹安事件「太超出常理」，確實會影響台北市長柯文哲及黃珊珊，嚴重傷害到其年輕、中間選民的選票，更是挑戰社會的道德底線，也使黃珊珊開始到處酸人家，每天抱怨這個、抱怨那個，從貴婦變「怨婦」。

洪耀福表示，陳時中的打法是，因為他對鞏固綠營傳統選票有信心，因此開始擴大選民基礎，從辯論會後開始往中間移動，例如找音樂人寫歌，或者找年輕人出來挺他，包括他的行為和對待議題的態度，都在爭取中間選票。

▲洪耀福。（資料照／記者陶本和攝）