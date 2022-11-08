美女郵局前賣水果遭襲胸！色翁辯青光眼誤觸　法官拿監視器打臉

▲80歲老人對一名女子襲胸，事後辯稱自己有青光眼（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者翁子皓／台中報導

台中80歲李姓老翁牽行腳踏車前往郵局，見女子小花（化名）帶小朋友在郵局前賣水果，於是上前與對方攀談，他被小花的美色所吸引，趁小花不及抗拒之際，突然伸手觸摸對方的胸部，李翁事後辯稱自己有青光眼，不小心碰到小花。台中地院近日審結，依性騷擾罪，判處李翁拘役45天，可易科罰金。

小花去年6月15日下午3時許，帶教會的小朋友到台中某郵局前賣水果，她當時正在領錢，突然聽到有人在跟小朋友講話，她趕緊前去查看，結果看到李翁在摸小朋友，於是向對方介紹教會小朋友賣芒果的事情。

沒想到，李翁與小花交談之際突然伸出鹹豬手襲胸，讓小花受到驚嚇，後退好幾步，李翁隨後牽行腳踏車離去。李翁供稱，他有青光眼看不見，在停腳踏車、扶欄杆時，不小心碰到小花，但強調是碰到前手臂，沒有觸摸胸部。

檢方調閱郵局監視器，發現案發當時，李翁講話時右手不停擺動，左手扶著腳踏車，講到一半，他突然將右手往前伸，把手掌、手指張開觸摸小花的右胸，小花被嚇得後退，李翁裝作沒事一樣，繼續揮動右手講話，但此時小花的眼神已迴避李翁，並一直後退。

法官認為，胸部是女性的重要隱私部位，一般社交互動時均會特別小心留意避免觸碰，根據監視器影像，李翁把右手往前伸，將手掌、手指張開觸摸小花胸部，與一般人說話比手劃腳擺動誤觸的情形不同，顯然有意性騷擾，因此依性騷擾罪，判處李翁拘役45天，可易科罰金，可上訴。