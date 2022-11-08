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社會 社會焦點 保障人權

正妹學開車遭拉手摸「人體排檔桿」　教練下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

高雄一名正妹小美（化名）和弟弟一起報名駕訓班，卻在上課期間遭到教練阿強（化名）摸大腿，甚至強拉她的手去撫摸下體。阿強起初矢口否認，後來改口認罪，並賠償12萬元與小美達成調解，最終被橋頭地院依觸犯強制猥褻罪判處6個月有期徒刑，得易科罰金18萬元，緩刑3年。

▲▼開車,方向盤,車,示意圖。（圖／視覺中國）

▲小美遭教練強拉手去摸下體。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中指出，阿強自去年8月24日起開始擔任小美的教練，同年9月間他趁著進行道路駕駛課程的機會，伸手碰觸小美的大腿內側，被撥開之後，竟強拉對方的手去碰觸自己的下體。

小美將車開回駕訓班場地之後，立即哭著告訴家人遭到教練亂摸。小美的弟弟證稱，當天他和姊姊一起去上課，姊姊一下車就開始哭，說遭到教練亂摸，「回家後（姊姊）說教練摸大腿跟講噁心的話，爸爸因此打電話質問教練，隔天姊姊就換教練了」。

而阿強到案後先是辯稱，當時的確有抓小美的手以及推了大腿一下，但那是因為小美操作油門不當，他才會伸手推一下，是警告的意思；不過，案件進入法院審理之後，他便改口認罪。

橋頭地院法官認為，阿強為了一己私慾，不顧小美的意願做出猥褻行為，顯然欠缺尊重他人身體自主權的觀念，考量到他已經坦承犯行，也與小美達成調解，同意賠償12萬元，最終依觸犯強制猥褻罪判處6個月有期徒刑，得易科罰金18萬元，緩刑3年，緩刑期間交付保護管束，同時還要提供120個小時的義務勞務，全案仍可上訴。

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