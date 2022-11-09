廣州增2637例近300萬人被封控　荔灣區靜默「市民非必要不外出」

▲荔灣區一處水馬將居民外出的道路封住。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

廣東新冠疫情嚴峻，8日新增陽性個案2808例，其中廣州市成為重災區，佔有2637例，繼海珠區後，荔灣區宣佈自今（9）日至13日加強社會防控，包括嚴控人員流動、原則上非必要不外出、娛樂場所暫停營業等。

廣州荔灣區今早發佈公告稱，決定11月9日9時至11月13日24時，強化社會面疫情防控措施，包括嚴格控制人員流動，原則上非必要不外出；倡導居家辦公，或就地轉為社區志願者；高校實施封閉管理，中小學階段學校、幼兒園暫停返校及線下教學。

另外，除保障市民生活和城市基本運行的供應商、超市、藥店等，其餘經營性場所一律暫停營業，餐廳僅提供外送；全區全員核酸（PCR）檢測。

▲海珠區一處社區的民眾穿上防護服，接受轉運至集中隔離點。（圖／視覺中國）

作為廣州本輪疫情主戰場，海珠區的靜默管理延至11日24時。數據顯示，海珠區常住人口有約182萬，加上人口約113萬的荔灣區，廣州目前有約295萬人處於封控當中。

據廣東衛健委消息，8日廣東新增本土確診197例，分別是廣州91例，深圳1例，汕頭41例，東莞2例，江門1例，陽江1例，湛江2例，茂名37例，肇慶1例，清遠20例；無症狀患者2611例，分別是廣州2546例，深圳2例，汕頭12例，佛山5例，韶關1例，梅州5例，東莞10例，茂名18例，肇慶1例，清遠4例，潮州1例，揭陽6例。

另外，廣東有395例本土無症狀轉確診病例；新增出院63例，目前在院2724例；新增解除醫學觀察無症狀感染者149例，尚在醫學觀察無症狀感染者10401例。