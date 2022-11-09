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台南北門分院變身綜合長照機構　南消三大隊超前部署強化應變演練

▲台南市消防局第三大隊超前部屬，強化照服人員及消防人員的救災應變能力，於9日與業者結合辦理自衛消防編組訓練暨大量傷病患搶救演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第三大隊超前部署，強化照服人員及消防人員的救災應變能力，於9日與業者結合辦理自衛消防編組訓練暨大量傷病患搶救演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市北門區的「衛生福利部新營醫院北門分院」，2012年因遭縱火釀成13死61人輕重傷後，相關建物及設備毀損嚴重，經各方努力於2022年浴火重生，轉型成台南市社會局附設北門綜合長照機構，委由台灣元氣村長照社團法人經營管理，並在防火及安全設施方面以最高規格來辦理，預計於今年底正式營運。

▲台南市消防局第三大隊超前部屬，強化照服人員及消防人員的救災應變能力，於9日與業者結合辦理自衛消防編組訓練暨大量傷病患搶救演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局第三大隊超前部屬，強化照服人員及消防人員的救災應變能力，於9日與業者結合辦理自衛消防編組訓練暨大量傷病患搶救演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市黃偉哲市長表示，人口老化速度日趨嚴重已是全球重視的議題，台南市的老年人口每年以12000多人的速度增加，因此長照需求刻不容緩。北門分院活化為照顧長者的長照資源中心，藉由日照跟長照的同時並進，服務台南的年長者，讓長輩更能擁有活力、尊嚴的優質銀髮生活。

▲台南市消防局第三大隊超前部屬，強化照服人員及消防人員的救災應變能力，於9日與業者結合辦理自衛消防編組訓練暨大量傷病患搶救演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局第三大隊超前部屬，強化照服人員及消防人員的救災應變能力，於9日與業者結合辦理自衛消防編組訓練暨大量傷病患搶救演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局第三大隊超前部屬，強化照服人員及消防人員的救災應變能力，於9日與業者結合辦理自衛消防編組訓練暨大量傷病患搶救演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

因應該機構即將營運，台南市消防局第三大隊超前部署，強化照服人員及消防人員的救災應變能力，於9日與業者結合辦理自衛消防編組訓練暨大量傷病患搶救演練，模擬火災發生後，北門綜合長照機構啟動自衛消防編組，透過演練進行避難安全疏散，將住民避難至相對安全區域，為提升避難效率，該場所增設新式「自走式避難梯」，每樓層設一踏階平台，每個平台約可載重180公斤，循環往復，直到所有人疏散到地面為止，一旦發生緊急情況，可善用「暫停拉環」來停止。再加上使用大量傷病患檢傷環（拍拍捲尺）和QR碼，救護的E化系統將現場傷病患資料透過QR碼的標記，傳送給消防局救災救護指揮中心與各急救責任醫院，提升救災安全及救護效能。

▲台南市消防局第三大隊超前部屬，強化照服人員及消防人員的救災應變能力，於9日與業者結合辦理自衛消防編組訓練暨大量傷病患搶救演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第三大隊陳博文大隊長表示，此次演練狀況就是預設院區災害發生時，長照機構的照服人員能夠運用院區的避難設施，如:自走式避難梯及運用防火門形成臨界區劃增加逃生避難時間，避難至相對安全區域或平台等待救援。北門綜合長照機構在消防安全設備增設了兩座自走式避難梯，能同時疏散眾多人員，利用地心引力啟動避難梯，無須電力可連續循環疏散，也可讓行動不便者乘坐輪椅逃生，以最少人力達到最大、最省力及有效率疏散效果。

▲台南市消防局第三大隊超前部屬，強化照服人員及消防人員的救災應變能力，於9日與業者結合辦理自衛消防編組訓練暨大量傷病患搶救演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局第三大隊超前部屬，強化照服人員及消防人員的救災應變能力，於9日與業者結合辦理自衛消防編組訓練暨大量傷病患搶救演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，當時新營醫院北門分院遭人縱火，造成多人死傷，可以說是台灣歷年傷亡最慘重的醫院火災慘劇，所以強化場所自救能力，減輕災害所造成的傷亡，確實刻不容緩。此次演練展現出北門綜合長照機構自衛消防編組平時訓練的成果，也藉由自衛消防編組自救及消防人員戰力配合，來提昇火場災害搶救應變能力。

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