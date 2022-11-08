埋伏查獲詐欺車手、收水手　成功保住台南婦人140萬現金

▲台南1名婦人遭假檢警真詐騙手法騙走800萬元，詐騙集團食髓知味再度行騙取款時被市警五分局警方埋伏查獲手車及收水手，全案擴大偵辦中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警五分局公園派出所，10月31日接獲民眾報案，稱疑遭詐騙集團以假檢警真詐騙方式騙走800萬元，歹徒食髓知味再次來電詐騙，五分局專案小組多日埋伏於11月4日上午10時許在北區北安路一段查獲23歲車手，再循線於南區金華路查獲上游收水手，成功保住被害婦人140萬元，全案由五分局全力擴大偵辦中。





警方說，1名婦人在家中電話接獲自稱：「台北市中正第一分局警官」來電，稱其涉及1起洗錢案件需接受調查，婦人依詐騙集團要求，交付詐騙集團車手800萬餘元，事後發現疑遭詐騙，即向市警五分局報案，五分局成立專案小組偵辦，作騙集團再度來電要被害人交付140萬元，經多日埋伏守候，於11月4日上午10時許，當場查獲前來取款的23歲羅姓車手，再循線於南區金華路查獲另一位23歲曾姓收水手，成功保住140萬元現金，全案依詐欺及洗錢防制法罪嫌送辦，全案由五分局全力擴大偵辦中。

市警五分局呼籲，檢警單位不會隨意凍結民眾帳戶，更不會指派人員向民眾收取帳戶及現金，民眾如接獲此類電話，務必提高警覺，應先掛斷該通電話，親自撥打電信公司官網電話查證，或撥165反詐騙專線諮詢，慎防受騙。