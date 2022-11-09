28歲女電話向男友求救「突然掛斷」　破門發現3好友死在房間





▲當地警方正在調查3人死因。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

美國28歲女子佛羅倫斯(Kandace Florence)與2名好友一同到墨西哥慶祝亡靈節，然而她和男友通話時表示身體很不舒服，便突然掛斷電話，3人後來被發現全死在民宿中，死亡原因正在調查中。

28歲女子佛羅倫斯，上月與28歲朋友馬歇爾(Jordan Marshall)、33歲朋友霍爾(Courtez Hall)一同到墨西哥城度假，然而上月30日晚間3人被發現陳屍在民宿房間中。

佛羅倫斯男友表示，當晚他和女友通話時，對方突然告訴他感覺身體不太舒服，覺得不太對勁，後來電話便突然掛斷，讓他十分擔心女友安危，只好請房東幫忙去查看對方狀況，沒想到發現3人已死亡。

死者家屬控訴，事件發生至今他們一直試著與美國駐墨西哥大使館聯繫，甚至親自前往當地，卻還是無法得知3人為何會突然死亡。馬歇爾母親表示，「失去孩子，又是發生在其他國家，得克服語言隔閡、距離等重重障礙才能帶孩子回家」。

案件正在調查中，美國國務院表示，將密切關注當地對於死因的調查，並提供家屬一切協助。英國《每日郵報》報導，墨西哥城檢察總長向他們透露，大樓保全在檢查3人房間時曾聞到很濃的煤氣味，懷疑3人的死因很有可能是一氧化碳中毒。