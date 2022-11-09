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烏俄開戰後首次！　美國務院：美俄同意近期舉行核武會談

▲▼美國國務院發言人普萊斯（Ned Price） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 普萊斯表示，美國希望這將是一場有建設性的會議 。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國國務院8日宣布，美國及俄羅斯已經同意，不久後將就二國間裁減核武的重要協議《新戰略武器裁減條約》（New START）舉行會談，將是2021年10月過後，時隔逾1年舉行會議，也是烏俄開戰以來首次，料將討論恢復對核武相關設施的實地檢查。

CNN報導，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）8日表示，「我們已經同意，雙邊協調委員會（BCC）將在不久的將來根據《新戰略武器裁減條約》條款舉行會議。BCC的工作是保密的，但我們確實希望這會是一場有建設性的會議。」

《新戰略武器裁減條約》限制美俄部署的所有洲際射程核武，要求二國最多部署1550枚戰略核彈頭，包括洲際彈道飛彈、潛射彈道飛彈及轟炸機，為目前僅存監管世界上二大核武庫的條約，去年2月在拜登上任初期被延長5年。

該條約要求二國允許對方實地檢查核武相關設施，但受疫情影響，2020年3月暫停檢查。美國官員透露，重啟檢查料將成為即將舉行的會談討論主題。

俄國入侵烏克蘭後，與美國外交關係陷入低點，總統普丁更暗示不惜動用核武，提升核戰威脅。但美國官員認為，莫斯科展現討論這份條約的意願是一項積極進展。

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