影／玻璃太乾淨！笨賊「搜刮57萬LV包」　朝落地窗狂奔一頭撞暈

記者張寧倢／綜合外電報導

美國華盛頓州西雅圖富人區之一的貝爾維尤（Bellevue）數月前發生商店搶案，監視器畫面卻在近期被網友廣為流傳。3名嫌犯闖入當地一家高級精品門市搜刮，其中的17歲少年搶走價值1.8萬美元（約新台幣57萬元）的名牌包，逃跑時卻一頭撞上透明落地窗重摔倒地，被逮時處於半清醒狀態，被送往醫院檢查。

▲美國一名未成年少年當強盜，衝進店家搶走精品包後準備逃跑。（圖／翻攝自YouTube，下同）

根據KOMO News、《每日郵報》報導，西雅圖都會區第三大城貝爾維尤一家路易威登（Louis Vuitton）門市8月發生強盜案，2女1男闖入店內搜刮精品，他們從展示櫥窗中將名貴的提包硬扯下來，得手後拔腿就跑。2名女性同夥成功逃出店外後，雙手提滿贓物的男嫌也開始狂奔，令人驚訝的是，他竟然沒走大門，而是徑直地奔向一扇透明玻璃落地窗，當場一頭撞暈，慘摔在地。

▲▼少年嫌犯朝著透明落地窗狂奔，一頭撞暈倒地遭到壓制。

貝爾維尤警察局官員布萊克（Meeghan Black）受訪表示，警方趕到現場進行逮捕時，這名17歲少年嫌犯意識還有些遲鈍，只處於半清醒狀態，但仍有呼吸。報導補充，少年強盜從陳列櫃裡拿走的幾個精品包價值約1.8萬美元（約新台幣57萬元），他撞暈送醫不久後便暫時獲釋，由家人帶回。

由於嫌犯還未成年，當局將不會公布姓名、身分，但已確認是零售店竊盜犯罪集團的成員。布萊克補充，貝爾維尤是西雅圖一個相當富裕的郊區，有高級品牌商店，又連接著高速公路，很容易成為盜案目標。據報導，近期以來，貝爾維尤有50多名慣犯因入店搶劫和行竊被捕，華盛頓州金郡（King County）已經起訴59件零售店盜竊案。

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