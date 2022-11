剁肉刀分屍22歲女友　男「屍塊塞行李箱」伴屍生活1個月

▲男把屍體塞行李箱中,1個月後才被人發現。(圖/示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者李振慧/綜合報導

美國紐約24歲男子威廉斯(Justin Williams)被控用剁肉刀殺害分屍22歲女友強生(D'Asia Johnson),然後將碎屍裝進2個行李箱中,雖然已經傳出惡臭仍繼續伴屍生活,1個月後才終於被捕。

警方9月21日前往強生位於布魯克林的6樓公寓檢查時,意外發現大量血跡,還在2個行李箱中找到碎屍,驗屍發現她生前一共被刺了9刀,其中5刀刺在正面、另外4刀則在背部。

