剁肉刀分屍22歲女友　男「屍塊塞行李箱」伴屍生活1個月

▲男把屍體塞行李箱中，1個月後才被人發現。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者李振慧／綜合報導

美國紐約24歲男子威廉斯(Justin Williams)被控用剁肉刀殺害分屍22歲女友強生(D'Asia Johnson)，然後將碎屍裝進2個行李箱中，雖然已經傳出惡臭仍繼續伴屍生活，1個月後才終於被捕。

警方9月21日前往強生位於布魯克林的6樓公寓檢查時，意外發現大量血跡，還在2個行李箱中找到碎屍，驗屍發現她生前一共被刺了9刀，其中5刀刺在正面、另外4刀則在背部。

A man is accused of killing his 22-year-old girlfriend whose dismembered body was found stuffed in two suitcases in Brooklyn nearly two months ago, police said Monday.



Justin Williams, 24, was charged with murder and concealment of a human corpse in D’Asia Johnson’s death. pic.twitter.com/NYiq4m08Dk — PIX11 News (@PIX11News) November 7, 2022

鄰居透露，時常聽到強生與男友威廉斯的吵架聲，甚至被家暴，讓她很擔心對方安危，結果自8月21日後便再也沒看過強生的身影。警方表示，威廉斯後來伴屍生活約1個月，他曾使用清潔劑與毛巾，試圖消除腐爛屍體傳出的臭味。

威廉斯逃脫後，10月1日被警方逮捕，本月7日被正式起訴二級謀殺與藏匿人類屍體罪，並且不得保釋，若是罪名成立將面臨25年刑期至終身監禁。