認了出入招待所玩天九牌！　中山分局偵查隊長火速遭記過+拔官

▲林弘基被爆料在2019年前往招待所玩天九牌。（圖／翻攝黃國昌臉書）

記者邱中岳、莊智勝／台北報導

前立委黃國昌在臉書爆料，現任中山分局偵查隊長林弘基，在2019年擔任內湖分局偵查隊長時，曾在招待所與其他人玩天九牌，且黃國昌還明確指出時間就在2019年7月25日晚上11時許。對此，北市警局督察室漏夜展開偵查，林員也坦承此事，因此依法加重核予記一大過，並調整為非主管職務。

黃國昌曾經爆料警大校長陳檡文前往松勤路的88會所，沒想到又在8日貼出爆料，指出當時內湖分局偵查隊長林弘基，受人邀約前往內湖區行愛路的招待所，並在裡面被人拍下正在玩天九牌博弈遊戲。

黃國昌也寫下明確的時間地點，且點出招待所就是綽號「小明」所有，林弘基目前也調任中山分局擔任偵查隊長，事發為2019年7月的事情，據悉當天林弘基值日，在友人帶領下前往招待所飲酒，並在眾人起鬨下玩天九牌、參與賭博。

警方獲悉後立即由北市警局督察室介入調查，經比對相關人員說詞，加上林員也自承確有此事，經查證屬實後，依「警察人員參與賭博財物處分原則」加重核予記一大過處分並調整為非主管職務。

中山分局強調，本分局向來重視員警風紀，秉持絕「不掩飾、不護短、不庇縱」態度，依法究辦，全力杜絕員警風紀案件發生，以維護警察整體優良形象。