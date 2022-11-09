確診「S蛋白抗體」飆破未知　醫揭驚人數字

記者陳俊宏／綜合報導

台大醫院兒科前醫師、YouTuber蒼藍鴿分享自己確診後，去驗S蛋白抗體，結果數值衝破1萬2500，高到機器驗不出來，「衝超級無敵高，連實際數值都不知道。」

蒼藍鴿拍攝影片解釋，接種疫苗或自然感染，身上都會產生S蛋白抗體，病毒外面就是所謂的棘蛋白（Spike protein），疫苗成分也會在人體產生棘蛋白，或直接把棘蛋白打入體內，像高端、Novavax等次蛋白疫苗，副作用較低。

蒼藍鴿說，接種完疫苗大約3-4周，抗體會達到高峰，之後隨時間過去，會以滿快速度掉下來，而S蛋白抗體可得知疫苗反應好不好。但他強調，S蛋白抗體和「中和抗體」不一樣，雖有高度相關性，兩者大家不要誤會，基本上驗中和抗體門檻太高；另外，N抗體為核衣殼抗體（Nucleocapsid ），是針對病毒核心所製造的抗體，這打疫苗不會產生，真的被病毒感染才會有。

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▼蒼藍鴿表示，若不知道自己有沒有感染過，可考慮驗看看N抗體，若N抗體為陽性，其實你已經中過，你不知道而已。（示意圖／記者屠惠剛攝）

蒼藍鴿表示，他前三劑打AZ、AZ和高端，今年1月打第3劑，打完3個月後、4/27進行第一次抗體檢測 ，S蛋白抗體高到961.3（基本上大於0.8就是陽性）、N蛋白抗體陰性，在他的經驗裡，這樣的S抗體算「中高」，滿多人是落在50-500，但他對兩人特別印象深刻，有1人數值4、5000，另一人1萬0多少，「這兩人我記得沒錯的話，都是打AAM（AZ+AZ+莫德納）。」

蒼藍鴿追蹤S蛋白抗體掉下來的幅度，他7/7又驗一次，這時就降到614.3 ，N蛋白抗體依舊陰性。他提到，其實S蛋白抗體還是算非常明顯的強陽性，但你可預期如果未加打疫苗，抗體持續掉下去，保護力可能就會越來越低。

蒼藍鴿指出，他9月中確診，確診後3周抗體量最高，10/3去驗S蛋白抗體，大於1萬2500，高到機器驗不出來，可能是2萬、4萬和10萬都有可能，「很明顯得新冠之後抗體大幅衝高，雖S蛋白抗體不完全代表中和抗體，但可預期幾個月內，中和抗體應該還是滿高的。」

▼蒼藍鴿確診後3周去驗S蛋白抗體，飆破1萬2500，連機器都驗不出來。（圖／翻攝「蒼藍鴿的醫學天地」YouTube）



蒼藍鴿說，至於這次N抗體1.07變成陽性（數值大於1），但沒衝很高，「我是稍感訝異，因為我S蛋白抗體衝超級無敵高，連實際數值都不知道。」他也提到，通常確診3個月內有一定保護力，再次感染機率是低的 ，但3個月後抗體濃度還是會慢慢往下掉，遇到新的變種病毒株就可能再次感染，不過，通常症狀會比較輕一些。

蒼藍鴿表示，如果你到目前都還沒有感染，但一直很懷疑自己是不是無症狀或非常輕症感染者，不知道自己有沒有感染過，可考慮驗看看N抗體，若N抗體為陽性，其實你已經中過，你不知道而已。

指揮中心9月底宣布，民眾如有血清抗體檢驗需求，可至經各地方衛生局審核通過、提供自費COVID-19血清抗體檢驗服務的醫事機構進行檢驗，為使提供自費血清抗體檢驗服務醫事機構及民眾有所依循，指揮中心參考歐美等國際檢驗指引及建議，血清抗體檢驗主要適用時機，為評估個人是否曾經遭受感染產生抗體。

指揮中心指出，由於一般抗體檢測結果不完全等同於對COVID-19免疫力（或保護力）的高低或有無，醫事機構在接受民眾進行自費血清抗體檢驗前後，應詳細說明其檢測方式及結果代表意義，以利正確解讀。

►蒼藍鴿驗3次抗體結果：

4/27（打完第3劑3個月後）



S蛋白抗體：961.3

N蛋白抗體：陰性

▼蒼藍鴿第一次驗抗體。（圖／翻攝「蒼藍鴿的醫學天地」YouTube）



7/7

S蛋白抗體：614.3

N蛋白抗體：0.06（陰性）



▼蒼藍鴿第二次驗抗體。（圖／翻攝「蒼藍鴿的醫學天地」YouTube）



10/3（確診後3周）

S蛋白抗體：大於12500

N蛋白抗體：1.07（陽性）