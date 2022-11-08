南韓單日爆6萬確診　羅一鈞：疑因保護力衰退「仍是BA.5造成」

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

南韓9月26日解除戶外口罩禁令，1個多月後疫情快速反彈，從1萬多例飆破6萬例。台灣疫情逐漸脫離高原期，指揮中心也研議鬆綁戶外口罩措施，被問及如何看待南韓情況，醫療應變組副組長羅一鈞表示，南韓本土流行株仍以BA.5為主，初步研判是疫苗保護力衰退造成疫情回升，但詳情還需待資料公布後才能做更精確判斷。

根據《韓聯社》報導，南韓疾病管理本部表示，8日新增6萬2273例確診，其中52例為境外移入，累計確診2594萬9183例。然而上周的平均確診卻是5萬8363例、2周前為4萬3741例、1個月前為1萬5465例，在短短1個月內，南韓整體疫情出現明顯升溫。

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羅一鈞表示，韓國每周三會公布流行統計，根據上周三數據，本土病例中有93.1%都是BA.5，XBB與BQ.1占比甚微，預估此波疫情是BA.5造成，但之後會由哪一株新興變異株取代BA.5成為主流，還有待觀察。

南韓在口罩解禁前曾發布一份萬人調查報告，發現97%民眾血液中已有抗體，因此做出鬆綁措施。羅一鈞表示，此波BA.5反彈，可能是疫苗保護效果隨疫情衰退而有回升情形，「但這也是初步研判」，後續要看整個病毒變異過程，還有官方釋出的資料才能做更精確分析。

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