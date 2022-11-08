中重症、死亡雙創新低！40多歲女住院陰轉陽　念珠菌血症+新冠死亡

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（8）日公布國內新增15例新冠死亡個案，另通報33例新冠中重症，雙創180多天來新低紀錄。死亡個案中最年輕為2名40多歲個案，都有慢性疾病，其中女性因白血球低下住院治療，住院期間陰轉陽並轉入加護病房，經19天搶救仍不幸死亡，死因為新冠肺炎及念珠菌血症。

中央流行疫情指揮中心今（8）日公布國內新增24935例本土個案，另增39例境外移入，確診個案中新增15例死亡；今日也新增通報33例中重症，當中有20例中症、13例重症。單日死亡個案是5月11日以來新低，中重症則是5月3日以來新低。

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指揮中心指出，今日新增15例本土病例死亡個案，年齡分布為40多歲到90多歲，最年輕是2名40多歲個案。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，其中一名是40多歲女有慢性骨髓疾病等慢性病，沒打疫苗，10/8發燒，因白血球低下住院治療，住院期間持續發燒10/18採檢陽性確診，後續出現肺炎使用瑞德西韋，插管轉加護病房，經積極救治仍不幸肺炎及念珠菌血症，不幸於11/5過世，死因新冠肺炎及念珠菌血症。

另一名是40多歲男性，有肝硬化等慢性疾病，有接種一劑疫苗，10/29因全身虛弱食慾差至急診，當天確診並收治住院，檢查有肺炎及敗血性休克，使用瑞德西韋等藥物積極救治，仍於10/31死亡，死因新冠肺炎合併敗血性休克。

▲11/8本土確診死亡病例分析。（圖／指揮中心提供）



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