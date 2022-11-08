投票當周確診「5天不准外出」　莊人祥：違者罰20萬~100萬元

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

11/26將舉行九合一大選，確診者若還在隔離中，已確定不能出門投票，但今有消息指出，某些地方考慮將確診隔離名單提供給投票所。對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，指揮中心沒有要把確診者名單給中選會，確診者居家照護期間就是不得外出，若違反會請地方衛生局開罰，將依照外出時間裁處20萬至100萬元。

國內確診者原本需要7+7居家照護與自主健康管理，11/7日首先鬆綁後面7天，實施快篩陰性可解除自主健康管理的7+n，而11/14起，進一步鬆綁為確診者隔離5天後自主健康管理到快篩陰性或解隔日滿7天（5+n；n=0~7）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

相關規定放寬已減少投票受影響人數，不過11/14之後改為5+n，一樣要嚴格遵守5天不得外出的規定，投票當周確診同樣無法外出投票。

莊人祥提醒，確診時間在11/23那周依5+n處理，確診者執意出門投票，即違反傳染病防治法，會請地方衛生局依其外出時間開罰20萬至100萬元；莊人祥說，指揮中心沒有規劃提供確診者名單給中選會，中選會未針對確診者名單勾稽。

►手刀搶購150抽衛生紙！一次買6串超優惠「1包只要11元」！

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！