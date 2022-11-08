疫情脫離高原期！指揮中心調降8縣市專責病房開設下限至6%

▲羅一鈞說明現有醫療量能。（圖／指揮中心提供）



記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（8）日公布新增2萬4935例本土個案，較上周二相比下降27.2%，專責病房空床率也達到53%。鑑於疫情脫離高原期，指揮中心昨起決議將台北區、北區專責病房開設下限從8％調降至6%，以利釋出更多病床收治需要的病患。

指揮中心表示，今日新增之24,935例本土病例，為11,678例男性、13,231例女性、26例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為高雄市(3,734例)，新北市(3,722例)，臺中市(3,552例)，臺南市(2,541例)，桃園市(2,166例)，臺北市(2,107例)，彰化縣(1,292例)，屏東縣(929例)，雲林縣(701例)，嘉義縣(567例)，新竹縣(555例)，苗栗縣(546例)，新竹市(493例)，南投縣(477例)，嘉義市(380例)，宜蘭縣(357例)，基隆市(255例)，花蓮縣(239例)，臺東縣(155例)，金門縣(94例)，澎湖縣(50例)，連江縣(23例)。

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醫療應變組副組長羅一鈞表示，北部、東部空床率都超過一半，近期也會通知北區、台北區500床以上的急救責任醫院，專責病房開設比率從8~10%調降為6~10%，大約可以釋出2％病床供急診病患使用。近期就會通知台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、新竹市與苗栗縣等醫院辦理。

周二是一周口服藥物領用高峰，羅一鈞表示，昨日共發出5176人份，在這波疫情算是低點，不止確診數下降，需要服用藥物的人數也逐漸下降。目前口服藥物庫存量充足，指揮中心會視疫情判斷是否需進一步採購。

▲11/8醫療資源統計。（圖／指揮中心提供）

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