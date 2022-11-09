蘋果規劃新版本更新　估改善Wi-Fi斷連問題

▲蘋果預計推出 iOS 16.1.1 更新。（圖／翻攝蘋果）

記者陳俐穎／綜合報導

根據外媒報導，蘋果正準備為iPhone 推出iOS 16.1.1 更新，以解決iOS 16 操作系統首次重大更新後用戶遇到的錯誤和問題，其中包括一直困擾iPhone 用戶的Wi-Fi 問題。

過去一周，MacRumors 在其網站分析中看到運行 iOS 16.1.1 的設備的跡象，也代表更新正在蘋果內部進行測試，並可能在不久的將來推出。雖然目前還不清楚更新的內容，但其有可能修復一個影響用戶的 Wi-Fi 問題，題導致用戶的iPhone 在待機時隨機斷開 Wi-Fi 連接，如夜晚待機或其它情況下。

除了修復Wi-Fi 錯誤，蘋果可能會解決電量消耗過快、Spotlight 搜尋速度慢，以及iPhone 14 Pro 型號在滑動退出應用時動畫停滯等問題。新功能方面，iOS 16.1.1 可能正式支援 iPhone 14 和iPhone 14 Pro 機型的衛星緊急求救功能。

彭博社的馬克-古爾曼（Mark Gurman）最近在他的Power On 通訊中說，蘋果可能會在11 月通過iOS 16 的更新發布衛星緊急求救功能，可能會是iOS 16.1.1。除了說在11 月提供該功能，蘋果還沒有提供具體時間訊息，說明衛星緊急求救功能何時開始支援。