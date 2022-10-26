還要再等等！外媒盤點iOS、iPad OS 16還有「5大功能」未更新

▲iPadOS 16外接螢幕功能尚未上線。（圖／取自MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果在開發者大會上公布了iOS 16等作業系統的新功能，不過等到正式發布的現在，卻仍有許多新功能還沒出現在新系統上，外媒MacRumors就盤點了5大還未出現的新功能，果粉們可能還要再等待一陣子。

iPadOS 16：支援外接顯示器：‌iPadOS 16‌ 的標誌性功能之一就是對外部顯示器的支援，該功能組合到幕前調度新功能中，不過僅適用於特定 iPad 型號，包含M1、M2機型。雖然昨天發布的 iPadOS 16.1 提供幕前調度，但仍不支援外接顯示，可能要等到 iPadOS 16.2 才能看到。

通過 SharePlay 一起玩遊戲：‌iOS 16‌ 和‌iPadOS 16‌上的 SharePlay 用戶將能夠使用 SharePlay 通過FaceTime 與朋友和家人玩遊戲。這將適用於具有 Game Center 並支持多人遊戲的遊戲。

Freeform：Freeform 是一款生產力App，團隊可以在一個地方輕鬆地通過筆記、共享文件、連結、繪圖、文檔、照片、影片等方式進行協作。Freeform 將在 iOS、iPadOS 和 macOS 上可用。

通過衛星緊急求救：此功能為 iPhone 14 和 iPhone 14 Pro 獨有，並將於 11 月推出，用戶將能夠通過他們的 iPhone 上的衛星發送緊急求救簡訊。最初將僅在美國和加拿大提供服務，並且在前兩年對用戶免費，之後的定價尚未公佈。

Apple Music Classical：2021 年 8 月，蘋果收購了專注於古典音樂的串流媒體服務 Primephonic。在該公告中，蘋果表示將在 2022 年發布專為古典音樂設計和定制的體驗服務。距離今年年底僅剩幾個月，蘋果尚未發布該應用程序，但在 iOS 16 代碼中發現它的開發痕跡，暗示用戶可以期待他與更新版本的系統一起出現。