無法從手機投影電影　外媒曝iOS 16不再支援舊Apple TV

▲iOS 16不支援舊款Apple TV功能。（圖／取自iCreate）

記者陳俐穎／綜合報導

如果目前仍在使用舊的 Apple TV 型號用戶要注意，iOS 16 更新後，不再能夠使用 AirPlay 將大部分內容從 iPhone 投射到 Apple TV。這僅影響 2010 年和 2012 年發布的第二代和第三代 Apple TV 機型。

外媒iCreate指出，這似乎主要影響受 DRM 限制的內容，包含所有的串流媒體服務，例如 Netflix、Disney+、Apple TV+、Hulu 等等。Reddit 上的許多 Apple TV 2 和 Apple TV 3 用戶也對此進行了討論。

值得注意的是，另一個 AirPlay 功能「同步播放」仍能使用，可以在電視上一對一地顯示來自 iPhone 或 iPad 的圖像。但是，一旦在此模式下從串流媒體服務播放電影，就會出現錯誤訊息。

這有可能是蘋果在未來的軟體更新中會解決的錯誤，但它仍然存在於本週發布的 iOS 16.0.3 中。報導指出，最近幾個月看到許多服務放棄了對舊 Apple TV App的支援。這包括YouTube、CBS All Access、Crunchyroll和MLB At Bat等內容。