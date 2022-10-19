iOS 16鎖定螢幕更多工！　Google六種小工具更新

▲Google推出多款小工具。（圖／取自Google）

記者陳俐穎／綜合報導

iOS 16 更新帶來許多新功能外，現在可以自定義鎖定螢幕，將需要的信息放在首位和中心位置。Google也宣布，將對此開發出新的小工具，可以在鎖定畫面輕鬆地取得需要的Google功能，包含搜尋、Chrome、雲端硬碟、新聞、Gmail、地圖六項服務。

首先是搜尋功能，直接從iPhone鎖定螢幕開始，配置搜索小工具，就可以使用語音或鏡頭開始搜索，直接翻譯、獲得作業幫助等。共有四個小工具可以選擇，用於語音、鏡頭、通過鏡頭翻譯、通過鏡頭購物等。

瀏覽器「Chrome」的小工具也出現在鎖定畫面，只要上滑螢幕就可以開啟，十分方便，且加入了離線恐龍小遊戲，讓新鎖定螢幕有小巧思。地圖小工具也出現更新，可以在鎖定螢幕上獲取實時路況更新和前往家和工作地點等地點的預計旅行時間。當準備出發時，只需點按即可打開應用App並開始導航。

另外，使用 Gmail 的小工具可以隨時掌握電子郵件，會自動顯示收件箱中的新郵件數量。還可以自定義小部件以查看哪些收件箱類別與最新消息。 Google 新聞小工具則可查看實時頭條新聞。只需點按即可在應用程序中閱讀更多內容。