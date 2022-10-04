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iOS 16還有新功能還沒上線　外媒盤點三大主要更新

▲蘋果即時動態功能將於今年稍晚上線。（圖／取自MacRumors）

▲蘋果即時動態功能將於今年稍晚上線。（圖／取自MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

iOS 16 於三週前向大眾發布，具有自訂的鎖定螢幕、編輯 iMessage 的能力、專注模式的改進等等，根據外媒報導，在接下來的幾個月裡，iPhone 和 iPad 用戶還有更多新功能值得期待。

根據外媒MacRumors表示，今年 iPhone 和 iPad 上還會推出許多新功能。許多功能是 iOS 16.1 的一部分，目前處於 beta 測試階段，而部分功能預計要到今年晚些時候才能真正上線。

iCloud 共享照片庫

iCloud ‌共享照片庫將使用戶更輕鬆地在照片App中與家人或朋友共享照片，此功能可讓用戶通過 iCloud 的共享中添加、編輯或刪除照片，最多可與5個人共享。目前蘋果推遲 iCloud 共享照片庫的推出，表示將在今年稍晚正式上線。

第三方App的即時動態

iOS 16.1 將即時動態擴展到 App Store 中的第三方應用，該功能允許 iPhone 用戶直接在鎖定螢幕或動態島中了解實時事件，例如體育比賽或送餐訂單。

即時動態將顯示在鎖定螢幕底部，在 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 上，此功能會在設備解鎖時顯示在動態島中，或者在設備鎖定或處於常亮顯示模式時顯示在鎖定屏幕上。
該功能還將在 Apple 的 TV App中支援特定體育聯賽，包括面向美國、加拿大、澳大利亞、英國、巴西、墨西哥、日本和韓國用戶的 MLB，以及面向美國用戶的 NBA 和英超聯賽。僅限美國和加拿大。

▲衛星緊急求救服務將於11月上線。（圖／取自MacRumors）

▲衛星緊急求救服務將於11月上線。（圖／取自MacRumors）

衛星緊急救援

所有四款 iPhone 14 機型都具備通過衛星緊急 SOS 功能，該功能將於 11 月在美國和加拿大推出。通過衛星緊急 SOS 旨在讓 iPhone 14 機型直接連接到衛星，允許用戶在網路和 Wi-Fi 覆蓋範圍之外向緊急服務發送短訊。蘋果表示該服務將在前兩年免費，這表明蘋果可能計劃在未來的每個時段對服務收費。

蘋果表示，在「可以直接看到天空和地平線的理想條件下」，通過衛星發送一條消息可能需要 15 秒，但在「有樹葉的樹下」發送一條消息可能需要一分鐘以上。

除了以上功能外，蘋果在今年稍晚也將推出與古典音樂相關的 Apple Music Classical、潔淨能源充電、Apple Fitness+更新內容、iPad與iPhone中的白板App Freeform等新功能。

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