柯志恩稱「市場是開放的」　歡迎陳其邁跟隨腳步

▲柯志恩認為市場是一個很開放的地方，大家都可以藉由親自走訪市場傾聽老百姓的聲音。（圖／柯志恩競選辦公室提供，下同）

政治中心／綜合報導

柯志恩今（8）日早上同鳳山議員鍾易仲、鄭安秝，以及市議員李雅靜、劉德林的服務團隊至鳳山果菜市場掃街，與市場鄉親博感情之外，亦針對今晨大寮槍擊、婦女政策等議題表示看法。

在支持者簇擁以及劉啟芳等里長的帶領下，市場攤商聽見柯志恩服務團隊的廣播，紛紛伸長脖子問，「柯志恩要來了嗎？」、「柯志恩本人喔！」，顯現柯志恩改變高雄的決心，漸漸感動基層民眾的內心。此外，更有支持民眾一早從雲林駕車南下，只為了贈送柯志恩鳳梨，祝福她選戰好運旺旺來。

有關凌晨的大寮槍擊事件時，柯志恩表示，高雄槍枝氾濫的問題一直都為市民所詬病。她能理解基層員警辛苦，也肯定他們想要破案的努力。但也呼籲陳市府，從過去到現在，治安一直是市民很大的疑慮，希望市府遏止這樣的事件一而再地發生，避免造成民眾恐慌。

針對徐巧芯議員因爆料陳時中餐敘後「十指緊扣」事件，柯志恩提到，徐巧芯當初是要呈現媒體都已經掌握相關訊息，但卻被打壓，是不是媒體有受到外在壓力？她說，對於政治人物在酒足飯飽後的一些行為是否合適，社會自有公評，然而，從女性角度看待被陳時中勾手的副院長遭到肉搜表示同情，並強調，媒體應就女性保障的問題多慎重思考。

此外，針對有關陳其邁市長即將開始請假跑市場行程，是否擔心被拔樁的問題，柯表示，市場本就是一個很開放的地方，大家都可以藉由親自走訪市場以及接觸攤販，來傾聽老百姓的聲音、真正地了解民眾所關心的問題。