　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯志恩稱「市場是開放的」　歡迎陳其邁跟隨腳步

▲▼柯志恩稱「市場是開放的」。（圖／柯志恩競選辦公室提供）

▲柯志恩認為市場是一個很開放的地方，大家都可以藉由親自走訪市場傾聽老百姓的聲音。（圖／柯志恩競選辦公室提供，下同）

政治中心／綜合報導

柯志恩今（8）日早上同鳳山議員鍾易仲、鄭安秝，以及市議員李雅靜、劉德林的服務團隊至鳳山果菜市場掃街，與市場鄉親博感情之外，亦針對今晨大寮槍擊、婦女政策等議題表示看法。

▲▼柯志恩稱「市場是開放的」。（圖／柯志恩競選辦公室提供）

在支持者簇擁以及劉啟芳等里長的帶領下，市場攤商聽見柯志恩服務團隊的廣播，紛紛伸長脖子問，「柯志恩要來了嗎？」、「柯志恩本人喔！」，顯現柯志恩改變高雄的決心，漸漸感動基層民眾的內心。此外，更有支持民眾一早從雲林駕車南下，只為了贈送柯志恩鳳梨，祝福她選戰好運旺旺來。

▲▼柯志恩稱「市場是開放的」。（圖／柯志恩競選辦公室提供）

有關凌晨的大寮槍擊事件時，柯志恩表示，高雄槍枝氾濫的問題一直都為市民所詬病。她能理解基層員警辛苦，也肯定他們想要破案的努力。但也呼籲陳市府，從過去到現在，治安一直是市民很大的疑慮，希望市府遏止這樣的事件一而再地發生，避免造成民眾恐慌。

針對徐巧芯議員因爆料陳時中餐敘後「十指緊扣」事件，柯志恩提到，徐巧芯當初是要呈現媒體都已經掌握相關訊息，但卻被打壓，是不是媒體有受到外在壓力？她說，對於政治人物在酒足飯飽後的一些行為是否合適，社會自有公評，然而，從女性角度看待被陳時中勾手的副院長遭到肉搜表示同情，並強調，媒體應就女性保障的問題多慎重思考。

▲▼柯志恩稱「市場是開放的」。（圖／柯志恩競選辦公室提供）

此外，針對有關陳其邁市長即將開始請假跑市場行程，是否擔心被拔樁的問題，柯表示，市場本就是一個很開放的地方，大家都可以藉由親自走訪市場以及接觸攤販，來傾聽老百姓的聲音、真正地了解民眾所關心的問題。

ET快訊
快訊／兄弟打線出爐！王威晨重返先發陣容：恢復99.9％
快訊／魔獸來台月薪曝光！　背號選12
「龍蝦」22歲嫩女友起底！　幫訂房面試求職被害人
快訊／魔獸確定打滿整季！　霍華德每場都將先發
BLACKPINK Jisoo「脖子腫塊99%有問題」　醫嚴
內幕！林耕仁12小時急轉彎　一通「關切電話」不去了
魔獸霍華德來台　他是幕後最大推手！交涉過程曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

揭陳時中摟人妻被告！　徐巧芯沒在怕「謝丞相賜箭」

指陳時中伸鹹豬手遭詹晉鑒提告　徐巧芯曝「還有受害者」：庭上一併陳述

高虹安陷「小金庫」風波　他示警有外溢效應：綠營兩縣市恐翻盤

盤點陳時中「6大甩鍋」事件！　蔣萬安競辦轟：出事責任就推下屬

楊烈合體「20年前女兒」幫拜票！　李婉鈺推全台首個外送員休息區

不忍年輕女孩背鉅債　黃珊珊為公平正義啟動「限定繼承」修法

不強迫當導護！陳其邁打動基層教師　工會26年來罕見表態相挺

幕後／憂綠營漁翁得利！林耕仁12小時急轉彎　黨中央「關切電話」成關鍵

發起19天挑戰！「不同政黨候選人」合體拜票　徐正文：謝謝簡舒培

教育經費佔總預算4成1六都最高　盧秀燕：投資孩子不能省

尪拒絕牽手她霸氣壁咚　韓國老夫妻互動超爆笑

張立東笑話狂戳炎亞綸.鬼鬼笑點　來應徵還帶伴手禮自嘲：還我時段！

尖牙貓咬紙箱似「喵版打洞機」 卡滋聲超療癒...網笑：另類ASMR

廚師手掌刺青2個圓圈　倒入糖粉→精準1湯匙

澎湃！澎湖馬拉松放龍蝦　7美食補給站參賽者爽吃

白英短貓見水逆流飄浮　伸手狂撥、塞進整顆頭

愛雅結婚了！復合舊愛不到1年閃嫁　「電話15年沒換」根本大S具俊曄翻版

爸在休息兒貼心哄睡❤餵奶嘴＋溫柔摸臉暖翻

蔡依林演唱會「黃牛炒到13.8萬」　「沒實名制.題目疑似有誤」粉絲吵翻

故宮「損毀文物影片」曝光　布盒一開...瓷器摔地上碎裂

揭陳時中摟人妻被告！　徐巧芯沒在怕「謝丞相賜箭」

指陳時中伸鹹豬手遭詹晉鑒提告　徐巧芯曝「還有受害者」：庭上一併陳述

高虹安陷「小金庫」風波　他示警有外溢效應：綠營兩縣市恐翻盤

盤點陳時中「6大甩鍋」事件！　蔣萬安競辦轟：出事責任就推下屬

楊烈合體「20年前女兒」幫拜票！　李婉鈺推全台首個外送員休息區

不忍年輕女孩背鉅債　黃珊珊為公平正義啟動「限定繼承」修法

不強迫當導護！陳其邁打動基層教師　工會26年來罕見表態相挺

幕後／憂綠營漁翁得利！林耕仁12小時急轉彎　黨中央「關切電話」成關鍵

發起19天挑戰！「不同政黨候選人」合體拜票　徐正文：謝謝簡舒培

教育經費佔總預算4成1六都最高　盧秀燕：投資孩子不能省

3Q哥陪王宣貿掃街　陳柏惟：力薦認真熱情的政治新人

陸PCR檢測降至11元／次　民眾不領情怒批「發財的都是商家」

台塑四寶10月營收1439億元　僅台塑化雙成長

揭陳時中摟人妻被告！　徐巧芯沒在怕「謝丞相賜箭」

指陳時中伸鹹豬手遭詹晉鑒提告　徐巧芯曝「還有受害者」：庭上一併陳述

未來一周天氣「三階段變化」　低溫又要掉1字頭！變冷時間曝

拜習會將登場？印尼總統：美中領導人確認出席G20峰會

連二黑仍優於預期！　10月出口399.3億美元、年減0.5%

以為家裡遭賊！看監視器驚「牠熟練轉開門把」　闖進房間找媽媽

新北議員候選人宣傳車撞歪機車逃逸　車主怒報警：駕駛滑手機

高雄連開15槍都朝駕駛座轟　BMW駕駛頭部中彈卡腦搶救中

政治熱門新聞

「時指緊扣」人妻　陳時中老婆5字冷淡回應

徐巧芯曝陳時中「摟人妻」47秒影片

高虹安男友被稱「大掌櫃」　被爆年領永齡600萬

高虹安遭控小金庫發票明細曝　3人吃掉9900元

陳時中牽人妻　街訪民眾好奇1問題

徐巧芯曝47秒影片　陳時中競總回應了

陳時中緊摟人妻如何影響選情？　吳子嘉4字總結

人妻道歉　陳時中：愧疚大可不必

「高虹安不是壞人」 ！林耕仁與這2人密談達共識

快訊／喊話徐巧芯「選舉要有人性」　陳時中曝太太有所不滿

林楚茵控像白色恐怖　徐巧芯1句嗆

曹興誠：蔣萬安打雜的沒資格碰案件

最熱新聞聲量出爐！　陳時中被2女擠下去

高虹安鬆口氣？林耕仁休兵稱「不要以訟止謗」

更多熱門

相關新聞

交通局開單員「工時13小時」崩潰投訴

交通局開單員「工時13小時」崩潰投訴

九合一選舉進入倒數階段，新北市第8選區有17人搶席市議員寶位，勞動黨王正聆聽民眾的意見，日前站街口拜票時，有位交通局外包廠商聘用的開單員向他投訴，上班時間從早上7時到晚上8時，工時長達13小時，雖然有給加班費，但是長期過著工時長的生活，已感到身心俱疲，王正聽了心疼，並承諾會要求市府全面清查。

永齡基金會證實「高虹安男友」李忠庭曾任職！

永齡基金會證實「高虹安男友」李忠庭曾任職！

高端審查委員僅公佈背景　黃這樣說

高端審查委員僅公佈背景　黃這樣說

高虹安快閃立院避談公積金爭議　下午質詢突改書面進行

高虹安快閃立院避談公積金爭議　下午質詢突改書面進行

黨中央施壓林耕仁休戰？　朱立倫：選戰自行負責

黨中央施壓林耕仁休戰？　朱立倫：選戰自行負責

關鍵字：

2022九合一大選2022高雄市長2022高雄市柯智恩

讀者迴響

熱門新聞

警還原過程　唐寶寶事件逆轉？

「時指緊扣」人妻　陳時中老婆5字冷淡回應

Toyz自爆分手原因！女友嗆：看林襄DIY都不跟我打P

魔獸霍華德真的來了　加盟T1雲豹

獨／闖紅燈過馬路！單親媽遭輾斃辛酸背景曝

女星怒剃光女兒瀏海！小S「輕吐1句話」化解自卑

幫國泰QQ！大批好市多會員「申請不換發」

3月出櫃認雙性戀…金曲歌后被爆「7年前已祕婚」

唐寶寶最新發聲：大家要把我逼死嗎？

今晚血月危險！風水師警告「5件事當心」

女過馬路滑手機　慘遭2車輾斃

身分證拿來！姓名對中免費住台中飯店

炸物店老闆「凌晨想不開」　好友對話曝光

連體雙胞胎共用身體！姊交男友甜蜜約會...妹尷尬

屏東返鄉女遭3男性侵...其一是鄉代表候選人

更多

最夯影音

更多
尪拒絕牽手她霸氣壁咚　韓國老夫妻互動超爆笑

尪拒絕牽手她霸氣壁咚　韓國老夫妻互動超爆笑
張立東笑話狂戳炎亞綸.鬼鬼笑點　來應徵還帶伴手禮自嘲：還我時段！

張立東笑話狂戳炎亞綸.鬼鬼笑點　來應徵還帶伴手禮自嘲：還我時段！

尖牙貓咬紙箱似「喵版打洞機」 卡滋聲超療癒...網笑：另類ASMR

尖牙貓咬紙箱似「喵版打洞機」 卡滋聲超療癒...網笑：另類ASMR

廚師手掌刺青2個圓圈　倒入糖粉→精準1湯匙

廚師手掌刺青2個圓圈　倒入糖粉→精準1湯匙

澎湃！澎湖馬拉松放龍蝦　7美食補給站參賽者爽吃

澎湃！澎湖馬拉松放龍蝦　7美食補給站參賽者爽吃

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面