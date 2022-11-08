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「露下體占卜」誘高中女脫光光　她7次視訊全被側錄慘淪性玩偶

▲桃園市吳姓男子去年8月間從交友軟體認識未成年少女，竟引誘其自拍胸部裸照，被家人發現後提告。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲高雄吳姓男子誆少女「裸下體可以占卜運勢」，竟騙得少女自拍裸照。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一名吳姓男子利用IG、LINE等社群媒體結識涉世未深的少女小麗（化名）後，再以應徵打工誘騙就讀高中的小麗拍裸照，小麗驚覺受騙封鎖吳男，吳男竟恐嚇她拍自慰影片，否則要散佈她的裸照，小麗向老師求援並報警逮人，警方查出吳男還以類似手法誘騙另外2名高中少女，誆稱可以「露下體占卜」騙裸照，法院審理後依違反兒童及少年性剝削防制條例判吳男9年徒刑。吳男不服再上訴，高雄高分院改判8年徒刑，全案還可上訴。

判決書指出，吳男透過IG得知16歲的小麗想打工後，主動與她聯絡，表明願意以5000元請她拍裸露照片，2020年5月間，小麗在住處以手機拍攝裸露胸部、下體及僅著內衣、內褲的猥褻行為照片，傳給吳男。

事後，小麗並沒有拿到5000元，於是將吳男封鎖，但吳男又用另一個帳號傳訊息給小麗，恐嚇如果不解除封鎖，就要散布裸照，小麗只好照辦，吳男食髓知味，竟再度要小麗以IG視訊通話方式，裸露下體及自慰，吳男則趁機側錄下影片。小麗為了裸照和影片的事整天恍惚，被輔導老師發現後，小麗才向老師透露此事，並在老師的協助下報警。

警方循線逮捕吳男，又查出吳男以類似手法誘騙另2名少女拍裸照，其中一名16歲的受害少女竟是被吳男誆「以露下體的儀式可進行占卜」，7度被騙裸體視訊全遭側錄，全案在訊後被起訴送審。

高雄地院審理時，吳坦承犯行，但辯稱在國中時期遭同學排擠、霸凌，升學至五專後仍人際關係不佳，才導致他人格或心理層面扭曲，請求精神鑑定等語，經醫院鑑定認為吳男認知功能屬於中等智能程度，有一般的抽象思考、現實判斷等能力，長期有憂鬱、焦慮情緒，較無自信，多負向思考，人際較為疏離。

但法院認為，吳男可清楚陳述犯案前中後的情形以及行為時的想法，也未有明顯精神症狀干擾，不符合減刑的要件，因此依違反兒童及少年性剝削防制條例判他9年徒刑。吳男再上訴，高雄高分院審酌吳男已和其中2名少女達成和解，且各賠10萬、30萬元，改判8年徒刑，全案還可上訴。

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