苗栗卓蘭農田變砂石山　立委赴北檢控告徐耀昌鍾東錦違法

▲立委沈發惠(右起)、洪申翰告發苗栗縣長徐耀昌涉嫌包庇圖利、議長鍾東錦涉嫌違反《區域計畫法》。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

立法院內政委員會7日前往苗栗縣卓蘭鎮考察，發現1塊農地變成1座砂石山，涉及違反《區域計畫法》，立委沈發惠、洪申翰8日到台北地檢署，告發苗栗縣議長鍾東錦涉嫌違法堆放砂石10餘年，而苗栗縣長徐耀昌則涉嫌包庇圖利不法，涉嫌違反《貪污治罪條例》。

本屆參選苗栗縣長的鍾東錦，日前已針對遭指控違法囤積砂石部分提出回應，他表示自己已經10年沒有經營砂石，有些土地承租給砂石場堆置砂石。鍾東錦競選總部指出，民進黨候選人選情告急，才會動用全黨之力打壓、抹黑議長，在立委羅致政說會有司法和行政動作後，果然國家機器馬上動起來，連立法院內政委員會都變成民進黨打手

沈發惠8日在北檢前拿出衛星空拍圖，指出當地在2006年時，依然是美麗的農田，2009年開始開挖，到今天，已經變成1座砂石山。對於鍾東錦稱自己已經沒在經營砂石業，沈發惠指出，鍾東錦仍在砂石公司佔有22%股權，不是單純的把土地出租而已。立委洪申翰則表示，鍾東錦的砂石場長年造成附近空氣、水源汙染，縣政府鱉法作為，縣長徐耀昌也涉嫌包庇圖利罪。