　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

苗栗卓蘭農田變砂石山　立委赴北檢控告徐耀昌鍾東錦違法

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲立委沈發惠(右起)、洪申翰告發苗栗縣長徐耀昌涉嫌包庇圖利、議長鍾東錦涉嫌違反《區域計畫法》。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

立法院內政委員會7日前往苗栗縣卓蘭鎮考察，發現1塊農地變成1座砂石山，涉及違反《區域計畫法》，立委沈發惠、洪申翰8日到台北地檢署，告發苗栗縣議長鍾東錦涉嫌違法堆放砂石10餘年，而苗栗縣長徐耀昌則涉嫌包庇圖利不法，涉嫌違反《貪污治罪條例》。

本屆參選苗栗縣長的鍾東錦，日前已針對遭指控違法囤積砂石部分提出回應，他表示自己已經10年沒有經營砂石，有些土地承租給砂石場堆置砂石。鍾東錦競選總部指出，民進黨候選人選情告急，才會動用全黨之力打壓、抹黑議長，在立委羅致政說會有司法和行政動作後，果然國家機器馬上動起來，連立法院內政委員會都變成民進黨打手

沈發惠8日在北檢前拿出衛星空拍圖，指出當地在2006年時，依然是美麗的農田，2009年開始開挖，到今天，已經變成1座砂石山。對於鍾東錦稱自己已經沒在經營砂石業，沈發惠指出，鍾東錦仍在砂石公司佔有22%股權，不是單純的把土地出租而已。立委洪申翰則表示，鍾東錦的砂石場長年造成附近空氣、水源汙染，縣政府鱉法作為，縣長徐耀昌也涉嫌包庇圖利罪。

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
炸物店老闆「凌晨想不開」送醫！　現況曝光
今晚18：16血月！　唐綺陽「1篇文」藏玄機
唐寶寶媽媽「臉書不戰了」貼文突刪光　底下吵翻...狂猜1原因
史上最大宗！456kg市價7億大麻花　首腦是北聯幫大哥
利菁爆氣開戰嘻小瓜！　隱忍5年委屈全說了
男開車撞警察、持刀追砍！　警連開14槍壓制

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

交通局開單員「工時13小時」壓力大崩潰投訴！　王正怒：帶頭壓榨

永齡基金會證實「高虹安男友」李忠庭曾任職　負責業務曝光！

苗栗卓蘭農田變砂石山　立委赴北檢控告徐耀昌鍾東錦違法

僅公佈高端審查委員背景　黃珊珊批：權力大卻不敢負責任

民進黨團告發鍾東錦違法　徐定禎再轟徐耀昌涉圖利罪

桃園漁市場、青果市場拂曉拜票　鄭運鵬主打鄭文燦政績牌

高虹安快閃立院避談公積金爭議　下午質詢突改書面進行

「最強小雞」黃捷衝刺選戰拚了　激瘦照曝光...16hrs吸1.7萬讚

林耕仁休戰高虹安「傳黨中央施壓」？　朱立倫：國民黨主打好好做事

聖克里斯多福總理「台灣是會伸援手真朋友」　全球經濟不可或缺

尪拒絕牽手她霸氣壁咚　韓國老夫妻互動超爆笑

張立東笑話狂戳炎亞綸.鬼鬼笑點　來應徵還帶伴手禮自嘲：還我時段！

尖牙貓咬紙箱似「喵版打洞機」 卡滋聲超療癒...網笑：另類ASMR

澎湃！澎湖馬拉松放龍蝦　7美食補給站參賽者爽吃

廚師手掌刺青2個圓圈　倒入糖粉→精準1湯匙

白英短貓見水逆流飄浮　伸手狂撥、塞進整顆頭

蔡依林演唱會「黃牛炒到13.8萬」　「沒實名制.題目疑似有誤」粉絲吵翻

爸在休息兒貼心哄睡❤餵奶嘴＋溫柔摸臉暖翻

愛雅結婚了！復合舊愛不到1年閃嫁　「電話15年沒換」根本大S具俊曄翻版

故宮「損毀文物影片」曝光　布盒一開...瓷器摔地上碎裂

交通局開單員「工時13小時」壓力大崩潰投訴！　王正怒：帶頭壓榨

永齡基金會證實「高虹安男友」李忠庭曾任職　負責業務曝光！

苗栗卓蘭農田變砂石山　立委赴北檢控告徐耀昌鍾東錦違法

僅公佈高端審查委員背景　黃珊珊批：權力大卻不敢負責任

民進黨團告發鍾東錦違法　徐定禎再轟徐耀昌涉圖利罪

桃園漁市場、青果市場拂曉拜票　鄭運鵬主打鄭文燦政績牌

高虹安快閃立院避談公積金爭議　下午質詢突改書面進行

「最強小雞」黃捷衝刺選戰拚了　激瘦照曝光...16hrs吸1.7萬讚

林耕仁休戰高虹安「傳黨中央施壓」？　朱立倫：國民黨主打好好做事

聖克里斯多福總理「台灣是會伸援手真朋友」　全球經濟不可或缺

曹雅雯爆「秘婚多年鬧分居」　經紀公司鬆口回應了！

桃園「豹」紅！美媒狂報「魔獸」霍華德加盟台灣球隊、陸網友熱議

爬靜止電扶梯摔傷！告北捷索賠65萬　法官判敗訴：搶快沒注意腳步

T1 Guma實況回顧：不知道Faker哥明年會怎麼選擇...今年竟拿了三個亞軍

被膠帶原地封印不會動　歐告「後腿高高抬起」好無助：咖麻了啦！

基隆+255！專責病房空床率逾7成　市府籲落實個人防疫

藍綠支持者歸隊　棄陳保黃可能性低

10月CPI年增2.72％　雞蛋漲4成創近4年新高

炸雞店老闆「凌晨想不開」　好友對話曝光

過圈跳膝樣樣精！邊牧完美「執行8指令」　媽：感動到落淚

狠媽輕咬貓後頸幫剪指甲　牠被施定身術滿臉怒氣！

政治熱門新聞

「時指緊扣」人妻　陳時中老婆5字冷淡回應

徐巧芯曝陳時中「摟人妻」47秒影片

高虹安男友被稱「大掌櫃」　被爆年領永齡600萬

高虹安遭控小金庫發票明細曝　3人吃掉9900元

陳時中牽人妻　街訪民眾好奇1問題

徐巧芯曝47秒影片　陳時中競總回應了

陳時中緊摟人妻如何影響選情？　吳子嘉4字總結

人妻道歉　陳時中：愧疚大可不必

「高虹安不是壞人」 ！林耕仁與這2人密談達共識

快訊／喊話徐巧芯「選舉要有人性」　陳時中曝太太有所不滿

林楚茵控像白色恐怖　徐巧芯1句嗆

曹興誠：蔣萬安打雜的沒資格碰案件

最熱新聞聲量出爐！　陳時中被2女擠下去

高虹安鬆口氣？林耕仁休兵稱「不要以訟止謗」

更多熱門

相關新聞

民進黨團告發鍾東錦違法　徐定禎轟徐耀昌圖利

民進黨團告發鍾東錦違法　徐定禎轟徐耀昌圖利

無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦被爆違法砂石囤積等情事，立法院內政委員會7日考察直擊農地上已「長出」一座砂石山，涉及違反《區域計畫法》、《水土保持法》、《農田水利法》。民進黨立法委員沈發惠、洪申翰8日前往台北地檢署，告發鍾東錦違反《區域計畫法》、《廢棄物清理法》，以及苗栗縣長徐耀昌涉圖利罪；民進黨苗栗縣長候選人徐定禎表示，鍾東錦、徐耀昌已形成共犯結構，投給鍾東錦就是支持徐耀昌縱容違法，苗栗繼續苦4年。

老縣長蘇貞昌南下慰勉東港員警　

老縣長蘇貞昌南下慰勉東港員警　

大馬前副首相安華再次參選　拜相之路迢迢

大馬前副首相安華再次參選　拜相之路迢迢

海外國民回台需住滿4個月才有投票權為錯誤訊息

海外國民回台需住滿4個月才有投票權為錯誤訊息

立院內政委員會考察砂石場　鍾東錦競辦怒斥：綠營選情告急才抹黑

立院內政委員會考察砂石場　鍾東錦競辦怒斥：綠營選情告急才抹黑

關鍵字：

苗栗縣選舉縣長鍾東錦徐耀昌沈發惠洪申翰圖利貪污治罪條例包庇砂石場農田區域計畫法

讀者迴響

熱門新聞

警還原過程　唐寶寶事件逆轉？

「時指緊扣」人妻　陳時中老婆5字冷淡回應

Toyz自爆分手原因！女友嗆：看林襄DIY都不跟我打P

魔獸霍華德真的來了　加盟T1雲豹

獨／闖紅燈過馬路！單親媽遭輾斃辛酸背景曝

女星怒剃光女兒瀏海！小S「輕吐1句話」化解自卑

3月出櫃認雙性戀…金曲歌后被爆「7年前已祕婚」

幫國泰QQ！大批好市多會員「申請不換發」

女過馬路滑手機　慘遭2車輾斃

身分證拿來！姓名對中免費住台中飯店

今晚血月危險！風水師警告「5件事當心」

連體雙胞胎共用身體！姊交男友甜蜜約會...妹尷尬

唐寶寶最新發聲：大家要把我逼死嗎？

屏東返鄉女遭3男性侵...其一是鄉代表候選人

繳完頭期沒錢裝潢　他硬住毛胚房

更多

最夯影音

更多
尪拒絕牽手她霸氣壁咚　韓國老夫妻互動超爆笑

尪拒絕牽手她霸氣壁咚　韓國老夫妻互動超爆笑
張立東笑話狂戳炎亞綸.鬼鬼笑點　來應徵還帶伴手禮自嘲：還我時段！

張立東笑話狂戳炎亞綸.鬼鬼笑點　來應徵還帶伴手禮自嘲：還我時段！

尖牙貓咬紙箱似「喵版打洞機」 卡滋聲超療癒...網笑：另類ASMR

尖牙貓咬紙箱似「喵版打洞機」 卡滋聲超療癒...網笑：另類ASMR

澎湃！澎湖馬拉松放龍蝦　7美食補給站參賽者爽吃

澎湃！澎湖馬拉松放龍蝦　7美食補給站參賽者爽吃

廚師手掌刺青2個圓圈　倒入糖粉→精準1湯匙

廚師手掌刺青2個圓圈　倒入糖粉→精準1湯匙

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面