想投票的「沒人會去驗」！　醫勸11／26當天做好3件事

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想投票的「沒人會去驗」！　姜冠宇勸11/26當天做好3件事

▲▼第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉投票程序模擬演練,投票,選舉,民主,投票所,選票,選務,地方自治,間接民權,公投,票匭,政治。（圖／記者李毓康攝）

▲醫師建議，投票所現場增加酒精、乾洗手，選務人員保護好自己是更恰當的做法。（資料照／記者李毓康攝）

記者張乃文／綜合報導

九合一大選將於11/26登場，中央流行疫情指揮中心日前已宣布，確診者若還在隔離中，已確定不能出門投票，發言人莊人祥也說明，確診者居家照護期間不得外出，若違反會請地方衛生局開罰，將依照外出時間裁處20萬至100萬元。有醫師認為，真的想投票的民眾「沒人會去驗的」，建議增加現場酒精、乾洗手，選務人員在各環節保護好自己比較恰當。

指揮中心日前公告，調整確診者隔離時間，自11/14起，進一步鬆綁為確診者隔離5天後自主健康管理到快篩陰性或解隔日滿7天（5+n；n=0~7）。不過，確診者5天不得外出的規定，也意味著投票當周染疫者依舊無法外出投票。對於各種解套或防範方式，醫師姜冠宇則認為，中選會不需要在這個節骨眼花時間了，因為「想投票的民眾沒有人會去篩檢。」

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即便無法領票，但人已經抵達現場造成感染風險也成為事實，姜冠宇說，「這都是感控上的白費力氣」，花錢在無效行政上。因此醫師建議，多增加現場協助噴酒精、乾洗手的人力，減少觸摸，選務人員在各環節保護好自己，較為恰當。

另外，姜冠宇也談到韓國近日疫情升溫。他推論，並不是新變異取代上一株，而是「大家冬天行為有改變」，因此不需要變異自然就會盛行，台灣同樣需要特別留意。

對於即將到來的11/26選舉，莊人祥提醒，確診時間在11/23那周依5+n處理，確診者執意出門投票，即違反傳染病防治法，會請地方衛生局依其外出時間開罰20萬至100萬元；同時，莊人祥補充，指揮中心沒有規劃提供確診者名單給中選會，中選會未針對確診者名單勾稽。

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