民進黨團告發鍾東錦違法　徐定禎再轟徐耀昌涉圖利罪

▲民進黨立委8日告發鍾東錦。（圖／徐定禎競選總部提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦被爆違法砂石囤積等情事，立法院內政委員會7日考察直擊農地上已「長出」一座砂石山，涉及違反《區域計畫法》、《水土保持法》、《農田水利法》。民進黨立法委員沈發惠、洪申翰8日前往台北地檢署，告發鍾東錦違反《區域計畫法》、《廢棄物清理法》，以及苗栗縣長徐耀昌涉圖利罪；民進黨苗栗縣長候選人徐定禎表示，鍾東錦、徐耀昌已形成共犯結構，投給鍾東錦就是支持徐耀昌縱容違法，苗栗繼續苦4年。

▲鍾東錦的農田堆積砂石成山。（圖／民進黨團提供）

徐定禎表示，投給鍾東錦就是投給徐耀昌、就是支持苗栗縣政府放縱鍾東錦違法行為，鍾東錦違法使用農牧用地堆置砂石山，5層樓高的砂石山緊鄰高壓電塔，造成環境污染，更讓居民暴露在危險中，嚴重迫害居住安全。

徐定禎指出，縣府帶頭包庇縱容、基層公務員苦不堪言，難怪徐耀昌就算賠上國民黨黨籍也要力挺鍾東錦，已然形成共犯結構，未來若鍾東錦當選還得了？苗栗是不是會成為「砂石新樂園」？

徐定禎也對基層公務員喊話，保證執政後一定會尊重專業、依法行政，任用專業人才、選賢舉能，要讓苗栗縣每一位公務人員感到驕傲，不再需要忍受不端正的風氣，讓每一位公務人員都能夠依照規矩行事，團結縣府、共同為推動縣政建設全力努力。