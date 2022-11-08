綠推首都圈1200交通月票　黃珊珊嗆：北市推的時候中央有補助？

記者陳家祥／台北報導

民進黨北北基桃候選人陳時中、林佳龍、蔡適應、鄭運鵬8日合體，推出「1200首都通交通月票」，降價、擴大地區，並整合台鐵、國道客運及公共自行車Ubike等。對此，無黨籍台北市長候選人黃珊珊說，他們是要中央補助？還是地方政府自付？若精算可行，錢從哪裡來？

▲無黨籍台北市長候選人黃珊珊走訪草埔市場拜票。（圖／記者陳家祥攝）



針對民進黨北部縣市候選人聯合推出1200元交通月票，黃珊珊先痛批，現在民進黨又突然關懷台北市的交通，那這幾年在做什麼呢？用8000多億的前瞻計畫，有想過要做這件事嗎？還是就是因為台北市不是民進黨執政，所以你要選舉了才跑出來關心這件事情？

黃珊珊說，台北市在推1280的時候，中央有補助任何一塊錢嗎？我希望不管是誰當選，中央這個政策不要變成空頭支票。至於經費問題，黃說，如果還是地方買單的話，也不需要中央出來啊。

媒體追問，民進黨稱有精算過，台北、新北出10億，基隆、桃園出7億，並強調會透過區域聯合治理的成功模型向中央爭取經費。對此，黃珊珊反問，他們是要中央補助？還是地方政府自付？

黃珊珊說，月票是要透過補貼的，「精算可行，對，錢從哪裡來？」，台北市到現在為止都是用自己的錢，用停管基金的錢來補助，這已經做了好幾年了，若中央要補貼，是不是應該先還錢給台北市？