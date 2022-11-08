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雲林縣史上第一部《雲林縣志》編纂啟動　預計5年完成

▲1973年雲林縣政府在主修仇德哉等人努力下，於1975年完成《雲林縣志稿》，因未通過文獻會審查，故習稱為《雲林縣志稿》。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲1973年雲林縣政府在主修仇德哉等人努力下，於1975年完成《雲林縣志稿》，因未通過文獻會審查，故習稱為《雲林縣志稿》。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府為讓鄉親了解家鄉文化，喚起雲林人的共同歷史回憶與願景，舉辦「《雲林縣志》編纂啟動典禮暨《雲林再造歷史現場》影片首映會」，由縣長張麗善、文化觀光處陳璧君處長、雲林縣志總編纂吳學明教授及九志編纂團隊、中央研究院翁佳音研究員等人一同與會，宣告雲林縣志正式啟動編纂。

▲1973年雲林縣政府在主修仇德哉等人努力下，於1975年完成《雲林縣志稿》，因未通過文獻會審查，故習稱為《雲林縣志稿》。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲1973年雲林縣政府在主修仇德哉等人努力下，於1975年完成《雲林縣志稿》，因未通過文獻會審查，故習稱為《雲林縣志稿》。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣長張麗善表示，1952年各縣市設置文獻委員會，籌劃地方縣市方志的纂修，1973年雲林縣政府在主修仇德哉等人努力下，於1975年完成《雲林縣志稿》，因未通過文獻會審查，故習稱為《雲林縣志稿》。

張麗善指出，近年來各縣市陸續完成志書纂(續)修，然雲林縣為全臺唯一尚未編修縣志的縣市，各界對一部完整記錄雲林縣發展的全歷史有相當的期待，乃有編修《雲林縣志》的呼聲，在歷經年餘規劃籌備，於今日上午在各界鄉親人士見證下正式啟動，預計5年完成編纂出版，期喚起雲林人的共同歷史記憶與文化自信，為縣政發展提供文化厚度的方向與定位，也希望經由縣志的纂修，拼起臺灣歷史的最後一塊拼圖。

《雲林縣志》總編纂吳學明教授負責協助縣志纂修規劃及卷首、卷尾編纂，吳學明教授說明，縣志內容共有九志：沿革志、地理志、政事志、經濟志、社會志、教育志、宗教志、文化志、人物志，分門別類詳實記載雲林縣政治、經濟、社會、文化發展之實況。九志業於今年10月完成發包，編纂團隊將以嚴謹的學術規範，合力完成雲林縣史上首次修志任務。

▲1973年雲林縣政府在主修仇德哉等人努力下，於1975年完成《雲林縣志稿》，因未通過文獻會審查，故習稱為《雲林縣志稿》。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府於今日上午在各界鄉親人士見證下正式啟動並預計5年完成編纂出版《雲林縣志稿》，期喚起雲林人的共同歷史記憶與文化自信。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

文化觀光處長陳璧君表示，因雲林縣迄今尚未有過系統記載地方文史的志書，期許本次為雲林撰寫一部具有地方特色與情感的志書，讓更多人知曉雲林在每個歷史階段的興革變遷，不僅能為後世保存下珍貴的發展史料，更期待它付梓後教育傳承意義，以推動鄉土教育及家鄉認同，進而凝聚地方情感與地方意識。

▲1973年雲林縣政府在主修仇德哉等人努力下，於1975年完成《雲林縣志稿》，因未通過文獻會審查，故習稱為《雲林縣志稿》。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲《雲林再造歷史現場》紀錄片有兩種版本，3分鐘精華版於今日首度公開播映，兩種版本都可在雲林縣政府的「慢遊雲林」YouTube平台上觀賞。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府說明，希冀全體縣民與同道好友鼎力協助，集結產官學界、地方文史界力量一起合作，廣泛蒐集官方檔案與文獻，並從事田野調查，做為撰寫的素材，也希望鄉親踴躍提供在地文書、地方掌故、老照片等資料，共同為保存地方文史一起努力，來完成雲林縣史上第一部《雲林縣志》。

未來更配合縣志纂修，規劃將縣定古蹟雲旭樓再利用做為「雲林縣史館」及「縣志編纂籌備處」，俾供縣志編纂團隊及想認識本縣歷史文化之民眾、研究學者、學子等一個好的場域空間。《雲林再造歷史現場》紀錄片有兩種版本，3分鐘精華版於今日首度公開播映，兩種版本都可在雲林縣政府的「慢遊雲林」YouTube平台上觀賞。

▲1973年雲林縣政府在主修仇德哉等人努力下，於1975年完成《雲林縣志稿》，因未通過文獻會審查，故習稱為《雲林縣志稿》。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲1973年雲林縣政府在主修仇德哉等人努力下，於1975年完成《雲林縣志稿》，除有記載農作收成也紀錄當時議會廳堂中所發生情事。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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