故宮國寶被剪破！研究員稱不算毀損文物　吳密察批：外行說法

記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委林宜瑾6日踢爆，10年前故宮林姓科長為了符合展櫃大小，下令裁切「黃河蘭州浮橋圖」原裝裱花綾，但該科長居然未被懲處，而今(8)日她在立法院總質詢時指出，昨立法院教育及文化委員會赴故宮考察，一名盧姓研究員認為，裱褙照往例並不被視為古物，10年前裁切裱褙是行政疏失，不是毀損文物，如此說法令人對故宮文物管理感到憂心。故宮院長吳密察答詢時表示，這是非常外行的說法，將文物加以裁切是非常錯誤的事情，實際上須受嚴格懲處。

▲行政院長蘇貞昌、故宮院長吳密察。（圖／記者屠惠剛攝）



林宜瑾日前指出，當年任意裁切「黃河蘭州浮橋圖」原裝裱花綾的林姓科長，僅被調離職位，然而調離科長職務並非公務員考績法所說的懲處，不會列在公務員懲處紀錄裡，也未經考核會審議，更沒有對外公開細節。她今日在立院質詢時透露，此事之所以會爆出，是因為故宮內部有吹哨者，看不下去故宮內部某些老員工的不當作為。因此，吳密察應該要感謝吹哨者，有他們的揭弊，院長才能大刀闊斧的改革。

林宜瑾更拿出詳細紀載「黃河蘭州浮橋圖」原裝裱花綾遭裁切的解密文件，她認為，當年陳報者所寫文字，顯然在上級壓力下做出關鍵性修改，像是被上級要求加入「裁切並未損及本幅」的字句，又或者將陳報者原文「改變文物狀況之行為」塗改為「不正確作法」，顯然當時的故宮正副院長想要把整起事件修改為與損毀文物無關，故宮應要不分藍綠徹查過往密件。

對此，吳密察表示，當年研究員兼科長的同仁因為文物不合展櫃大小，便下令裁切文物花綾，此為非常嚴重之錯誤。並且事發後半年以上，才遭另名同仁於庫房發現文物狀態的改變，因而方有後續簽文，讓該犯錯同仁遭免兼科長的處置，但這樣的處置並非考績法所規範的懲處。

吳密察同時也指出，1959年以來故宮約4千5百件密件，外部與內部密件各占一半。他承諾，故宮會在半年內將所有可以解密的文件，不分年份做最大限度解密，讓事情可以被攤在陽光下。

林宜瑾表示，昨日立法院教育及文化委員會赴故宮的考察，一名盧姓研究員當時指出裱褙照往例並不被視為古物，10年前裁切裱褙是行政疏失，不是毀損文物。

林宜瑾認為，如此說法讓人對故宮的文物管理感到憂心，她質疑，故宮後來有將遭裁切的原裝裱花綾黏貼復原，如果沒有典藏價值、如果「可割可棄」，何必還將遭裁的物件黏貼回去，豈非自打嘴巴。

對於盧姓研究員說法，吳密察表示，這是非常外行的說法，將文物加以裁切是非常錯誤的事情，實際上須受嚴格懲處。林宜瑾也向吳密察要求，針對文物毀損事故，故宮應立即改革相關制度、引入全民監督，並且也應持續追蹤過去還有什麼樣的弊端發生。