吳密察證實故宮文物至少250件成碎片　可追溯到1973年

▲行政院長蘇貞昌、故宮院長吳密察。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

故宮文物破損引發外界高度關注，故宮院長吳密察8日證實，故宮院內光是瓷器類的文物，歷年來就有359件修復紀錄，受損狀況有嚴重、有輕微，其中破損成碎片的文物至少就有250件，時間最早可以回溯到1973年，故宮正在檢討當中，「2個月內會給大家有所交代。」

行政院長蘇貞昌8日立法院進行施政報告並備質詢，立委黃國書質詢時指出，故宮首任院長蔣復璁的任內，在1967年、1975年、1978年就發生過3件瓷器毀損，後來在時任院長周功鑫的任內，故宮又在2012年發現5件文物、附件及殘片遺失，是否被偷走？有無相關懲處？

吳密察回應，故宮正在往前清查檔案，盡可能把這些檔案全部解密，「不論它在什麼時候、什麼原因，全部盡可能地解密」，正在透過修復紀錄，將幾十年來的修復資訊完全公開。

黃國書再指，過去故宮光是瓷器類的修復就有359件，這是密件嗎？是否有人為疏失？吳密察說明，這些都是依據修復室的修復紀錄統計而來，從資料庫中的資料檢索出來可發現，破損狀況有嚴重、有輕微，破損成碎片的至少就有250件，時間最早可以回溯到1973年，目前正在一件一件地比對。

黃國書呼籲，故宮必須要了解箇中原因，如果是自然破損，代表故宮相關的保存機制、設備有問題；如果是人為破損，就代表故宮在館內的維管相關機制出了問題，且根據部分公文密件，有一些公務員疏失只有輕輕放下。對此，吳密察則說，故宮正在檢討當中，「2個月內會給大家有所交代。」

黃國書也提及，也有人質疑此次破損是狸貓換太子、用假貨調包，把真品盜出來，是否有此狀況？吳密察表示，這三件並非單一存在，經過比對，這三件物品絕無被調包一事。

黃國書指出，現在有人主張故宮文物如果保管不好，不如還給中國，對此，蘇貞昌表示，文物是屬於人類遺產，故宮文物眾多，我國歷來都妥慎保管，而且定期展覽、檢視，從這次的事件看到人為疏失，應當咎責。

蘇貞昌也表示，破損問題不是這次才有，1973年故宮就成立修復室，可見當年就已經有修復的必要，而且從當時到現在，故宮也有359件文物破損，「可見現在有人為政治或選舉目的，把這次的事件無限上綱，說成這是政治操作、吳密察如何，顯然不當。」

蘇貞昌說明，故宮文物是屬於人類的遺產，我國現在努力保管，沒有什麼歸還的問題，希望全人類都是愛好和平、重視文物，「台灣在這方面遠勝於其他國家。」

黃國書再問，故宮的所有權是屬於中華民國，還是中華人民共和國，蘇貞昌回覆，他認為文物屬於全人類，現在是在中華民國台灣的領域裡面，我國有責任好好地保存、保管與展示，讓全人類知道有這好的人類遺產。