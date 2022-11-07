故宮案發山洞庫房曝光！廊道門每日貼封條　鐵箱三層防護措施公開

▲故宮首度公開山洞庫房「瓷器點查室」，專業人員分享文物保存方式。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

故宮日前發生3起文物毀損案，對此立法院教育及文化委員會今（7）日前往故宮，考察庫房文物保存情形，首度一窺山洞庫房等場域。其中瓷器多以鐵箱管理，工作人員也公開文物保存方式；而山洞庫房為單一出入口，每日人員結束工作後，都必須在廊道大門貼上封條，如此也能紀錄前一日出入人員。

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▲故宮山洞庫房前廊道門口，每日人員在最後離開時都會貼上封條。（圖／記者林育綾攝）



故宮遭爆去年2月、4月及今年5月陸續發生文物毀損案，而今年的「清乾隆青花花卉盤」確定是人為疏失，故宮也對此提出改善。其中山洞庫房以保存瓷器為主，在案發的「瓷器點查室」已於今年8月底完成改善措施，除了將空間動線調整，也將桌子周圍加上「高密度泡綿」加強防護，防止文物掉落；此外當鐵箱從庫房出來後，還有設置「實盒暫存區」、「空盒暫存區」等。

▲▼故宮山洞庫房曝光。（圖／記者林育綾攝）

據了解，目前故瓷多以大型鐵箱管理，好處是運輸便利，較不擔心外力衝擊，移動過程可以不受晃動影響。鐵箱大致有三層防護，分別為外箱（即鐵箱）、中箱 （緩衝材，如無菌綿花）、內箱（藍布盒，而文物還有再包裹一層緩衝材）；而運輸多半是為了到國外展出，從北院到南院也會使用。

▲故宮瓷器部分以鐵箱加上稻草等緩衝材來保存。（圖／記者林育綾攝）

▲另一種則是以無菌綿花搭配藍布盒保存。（圖／記者林育綾攝）

故宮人員也示範鐵箱內如何保存文物，其中一個方式是以稻草作為緩衝材保存；另一種則是以無菌綿花搭配藍布盒來緩衝，鐵箱內多為「一箱多物」。不過故宮博物院長吳密察表示，未來鐵箱內的瓷器都會陸續「改箱為櫃」且以「一物一箱」為原則保存；文物也會以數位化管理，避免疏漏情形。

據了解，目前故宮器物處文物共7萬多件，只剩瓷器約2萬多件尚未「改箱為櫃」。此次改革，為故宮保存文物重要改革之一。

▲故宮在文物破損事件後，將庫房的瓷器點查室改善。（圖／記者林育綾攝）

▲整理桌的周邊也加強以泡棉防護，避免文物掉落。（圖／記者林育綾攝）

▲除了瓷器庫房，故宮也首度曝光書畫庫房，以木製櫃收藏。（圖／記者林育綾攝）

▲▼故宮瓷器庫曝光，此區域共有453箱鐵箱，以鐵箱管理優點是運輸便利，較不擔心外力衝擊。（圖／記者林育綾攝）

▲緩衝材早期為稻草，後來也有無菌綿花。（圖／記者林育綾攝）

▲▼故宮文物保存庫房曝光，此為「改箱為櫃」的區域，櫃子外皆有文物清單，此設計防震效果佳。（圖／記者林育綾攝）

此次也是吳密察上任以來首次發生人為疏失文物損壞情性，吳密察表示，自上任以來一律是發生問題就必須查，查了後確認有人為疏失，就必須懲處；而有需要改善的地方就改善，秉持著「該查就查、該辦就辦、該改就改」的原則，一切透明。