故宮解密文件曝光！院內多達4500密件　吳密察承諾半年攤在陽光下

▲故宮「黃河蘭州浮橋圖」的原裝裱花綾在10年前遭裁切，此事件被密件掩蓋，如今解密文件曝光。（圖／林宜瑾辦公室提供）

記者林育綾／台北報導

故宮近來被爆出10年前「黃河蘭州浮橋圖」的原裝裱花綾遭裁切，今（8）日立委林宜瑾對外公開整份解密文件，在立法院總質詢再度提出。而故宮院長吳密察表示當年裁切裱花綾是「非常嚴重之錯誤」；更提到故宮密件多達4500件，會在半年內最大程度解密，讓事情攤在陽光下。

林宜瑾今日提到，從6日對外踢爆故宮10年前林姓科長下令裁切「黃河蘭州浮橋圖」原裝裱花綾事件後，就持續受到來自特定陣營的攻擊，但她表示，越是有守舊勢力要隱瞞過去的種種積弊，越是要追根究柢。

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而今上午在立法院總質詢，她向故宮院長吳密察表示，此事之所以會爆出，是因為故宮內部有吹哨者，看不下去故宮內部某些老員工的不當作為，因此認為吳密察應該要感謝吹哨者，有他們的揭弊，才能大刀闊斧的改革。

▲立委提到故宮內部有吹哨者，看不下去故宮內部某些老員工的不當作為。（資料照／記者呂佳賢攝）

林宜瑾也拿出詳細紀載「黃河蘭州浮橋圖」原裝裱花綾遭裁切的解密文件表示，當年陳報者所寫文字，顯然是在上級壓力下做出關鍵修改，像是被上級要求加入「裁切並未損及本幅」的字句，又或者將陳報者原文「改變文物狀況之行為」塗改為「不正確作法」，顯然當時的故宮正副院長想要把整起事件修改為與損毀文物無關，要求故宮應要「不分藍綠徹查過往密件」。

而吳密察答詢時表示，當年研究員兼科長的同仁，因為文物不合展櫃大小便下令裁切文物花綾，此為「非常嚴重之錯誤」；並且事發後半年以上，才遭另名同仁於庫房發現文物狀態的改變，因而有後續簽文，讓該犯錯同仁遭免兼科長的處置，但這樣的處置並非考績法所規範的懲處。

吳密察指出，故宮從1959年以來，約有4500件密件，外部與內部密件各占一半，並承諾會在半年內，「將所有可以解密的文件，不分年份做最大限度解密，讓事情可以被攤在陽光下」。

林宜瑾也針對昨日立法院教育及文化委員會赴故宮的考察情形質詢，提到盧姓研究員指出，裱褙照往例並不被視為古物，10年前裁切裱褙是行政疏失，不是毀損文物。她認為，如此說法讓人對故宮的文物管理感到憂心，也提到故宮後來有將遭裁切的原裝裱花綾黏貼復原，如果沒有典藏價值、如果「可割可棄」，何必還將遭裁的物件黏貼回去，豈非自打嘴巴。

對於研究員的說法，吳密察表示，這是非常外行的說法，因為將文物加以裁切是非常錯誤的事情，實際上須受嚴格懲處。

林宜瑾也要求，針對文物毀損事故，故宮應立即改革相關制度、引入全民監督，並且也應持續追蹤過去還有什麼樣的弊端發生。

▼故宮「黃河蘭州浮橋圖」解密文件曝光。（圖／林宜瑾辦公室提供，點圖可放大）

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