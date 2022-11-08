　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

故宮解密文件曝光！院內多達4500密件　吳密察承諾半年攤在陽光下

▲▼故宮「黃河蘭州浮橋圖」的原裝裱花綾，在10年前遭裁切，此事件被密件掩蓋。（圖／林宜瑾辦公室提供）

▲故宮「黃河蘭州浮橋圖」的原裝裱花綾在10年前遭裁切，此事件被密件掩蓋，如今解密文件曝光。（圖／林宜瑾辦公室提供）

記者林育綾／台北報導

故宮近來被爆出10年前「黃河蘭州浮橋圖」的原裝裱花綾遭裁切，今（8）日立委林宜瑾對外公開整份解密文件，在立法院總質詢再度提出。而故宮院長吳密察表示當年裁切裱花綾是「非常嚴重之錯誤」；更提到故宮密件多達4500件，會在半年內最大程度解密，讓事情攤在陽光下。

林宜瑾今日提到，從6日對外踢爆故宮10年前林姓科長下令裁切「黃河蘭州浮橋圖」原裝裱花綾事件後，就持續受到來自特定陣營的攻擊，但她表示，越是有守舊勢力要隱瞞過去的種種積弊，越是要追根究柢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而今上午在立法院總質詢，她向故宮院長吳密察表示，此事之所以會爆出，是因為故宮內部有吹哨者，看不下去故宮內部某些老員工的不當作為，因此認為吳密察應該要感謝吹哨者，有他們的揭弊，才能大刀闊斧的改革。

▲立委提到故宮內部有吹哨者，看不下去故宮內部某些老員工的不當作為。（資料照／記者呂佳賢攝）

林宜瑾也拿出詳細紀載「黃河蘭州浮橋圖」原裝裱花綾遭裁切的解密文件表示，當年陳報者所寫文字，顯然是在上級壓力下做出關鍵修改，像是被上級要求加入「裁切並未損及本幅」的字句，又或者將陳報者原文「改變文物狀況之行為」塗改為「不正確作法」，顯然當時的故宮正副院長想要把整起事件修改為與損毀文物無關，要求故宮應要「不分藍綠徹查過往密件」。

而吳密察答詢時表示，當年研究員兼科長的同仁，因為文物不合展櫃大小便下令裁切文物花綾，此為「非常嚴重之錯誤」；並且事發後半年以上，才遭另名同仁於庫房發現文物狀態的改變，因而有後續簽文，讓該犯錯同仁遭免兼科長的處置，但這樣的處置並非考績法所規範的懲處。

吳密察指出，故宮從1959年以來，約有4500件密件，外部與內部密件各占一半，並承諾會在半年內，「將所有可以解密的文件，不分年份做最大限度解密，讓事情可以被攤在陽光下」。

林宜瑾也針對昨日立法院教育及文化委員會赴故宮的考察情形質詢，提到盧姓研究員指出，裱褙照往例並不被視為古物，10年前裁切裱褙是行政疏失，不是毀損文物。她認為，如此說法讓人對故宮的文物管理感到憂心，也提到故宮後來有將遭裁切的原裝裱花綾黏貼復原，如果沒有典藏價值、如果「可割可棄」，何必還將遭裁的物件黏貼回去，豈非自打嘴巴。

對於研究員的說法，吳密察表示，這是非常外行的說法，因為將文物加以裁切是非常錯誤的事情，實際上須受嚴格懲處。

林宜瑾也要求，針對文物毀損事故，故宮應立即改革相關制度、引入全民監督，並且也應持續追蹤過去還有什麼樣的弊端發生。

▼故宮「黃河蘭州浮橋圖」解密文件曝光。（圖／林宜瑾辦公室提供，點圖可放大）

▲▼故宮「黃河蘭州浮橋圖」的原裝裱花綾，在10年前遭裁切，此事件被密件掩蓋。（圖／林宜瑾辦公室提供）

▲▼故宮「黃河蘭州浮橋圖」的原裝裱花綾，在10年前遭裁切，此事件被密件掩蓋。（圖／林宜瑾辦公室提供）

▲▼故宮「黃河蘭州浮橋圖」的原裝裱花綾，在10年前遭裁切，此事件被密件掩蓋。（圖／林宜瑾辦公室提供）

▲▼故宮「黃河蘭州浮橋圖」的原裝裱花綾，在10年前遭裁切，此事件被密件掩蓋。（圖／林宜瑾辦公室提供）

▲▼故宮「黃河蘭州浮橋圖」的原裝裱花綾，在10年前遭裁切，此事件被密件掩蓋。（圖／林宜瑾辦公室提供）

▲▼故宮「黃河蘭州浮橋圖」的原裝裱花綾，在10年前遭裁切，此事件被密件掩蓋。（圖／林宜瑾辦公室提供）

▲▼故宮「黃河蘭州浮橋圖」的原裝裱花綾，在10年前遭裁切，此事件被密件掩蓋。（圖／林宜瑾辦公室提供）

▲▼故宮「黃河蘭州浮橋圖」的原裝裱花綾，在10年前遭裁切，此事件被密件掩蓋。（圖／林宜瑾辦公室提供）

相關報導

故宮「黃河蘭州浮橋圖」被裁現狀曝光！事件遭掩蓋10年解密

故宮山洞庫房公開！廊道門每日貼封條　鐵箱三層防護措施公開

►快來囤貨！150抽衛生紙 一次買6串超優惠「1包只要11元」！

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
快訊／唐寶寶母親不忍了「大家要把我逼死？」　曝發傳單原因
「新一代TOYOTA INNOVA」現身了！　外型跨界又動感
投票當周確診「5天不准外出」　違者罰20~100萬元
疫情快速下降！　研議戶外免戴口罩
快訊／台版柬埔寨「龍蝦」墾丁落網　和嫩女友開房被抓
快訊／雨彈升級！　3縣市豪大雨特報
快訊／周天成遭誤判丟冠　BWF最新聲明力挺主審！網洗版罵翻
快訊／今增24935本土！死亡+15　40多歲男染疫3天亡
警政署打臉警大校長！　重批「公然說謊」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／唐寶寶母親不忍了「大家要把我逼死？」　曝發傳單原因

台南Josh表情無神「突提到Amber」　萬人看傻：真的太狠了

投票當周確診「5天不准外出」　莊人祥：違者罰20萬~100萬元

王必勝公布高端審查專家背景　莊人祥：為駁斥「專家不存在」質疑

疫情快速下降！本月評估第1階段口罩鬆綁「研議戶外免強制戴罩」

快訊／雨彈升級！3縣市豪大雨特報　「1地防坍方落石」

疫情脫離高原期！指揮中心調降8縣市專責病房開設下限至6%

中重症、死亡雙創新低！40多歲女住院陰轉陽　念珠菌血症+新冠死亡

快訊／今增24935本土！死亡+15「創181天來新低」40多歲男染疫3天亡

故宮解密文件曝光！院內多達4500密件　吳密察承諾半年攤在陽光下

尪拒絕牽手她霸氣壁咚　韓國老夫妻互動超爆笑

尖牙貓咬紙箱似「喵版打洞機」 卡滋聲超療癒...網笑：另類ASMR

張立東笑話狂戳炎亞綸.鬼鬼笑點　來應徵還帶伴手禮自嘲：還我時段！

澎湃！澎湖馬拉松放龍蝦　7美食補給站參賽者爽吃

廚師手掌刺青2個圓圈　倒入糖粉→精準1湯匙

蔡依林演唱會「黃牛炒到13.8萬」　「沒實名制.題目疑似有誤」粉絲吵翻

愛雅結婚了！復合舊愛不到1年閃嫁　「電話15年沒換」根本大S具俊曄翻版

爸在休息兒貼心哄睡❤餵奶嘴＋溫柔摸臉暖翻

白英短貓見水逆流飄浮　伸手狂撥、塞進整顆頭

故宮「損毀文物影片」曝光　布盒一開...瓷器摔地上碎裂

快訊／唐寶寶母親不忍了「大家要把我逼死？」　曝發傳單原因

台南Josh表情無神「突提到Amber」　萬人看傻：真的太狠了

投票當周確診「5天不准外出」　莊人祥：違者罰20萬~100萬元

王必勝公布高端審查專家背景　莊人祥：為駁斥「專家不存在」質疑

疫情快速下降！本月評估第1階段口罩鬆綁「研議戶外免強制戴罩」

快訊／雨彈升級！3縣市豪大雨特報　「1地防坍方落石」

疫情脫離高原期！指揮中心調降8縣市專責病房開設下限至6%

中重症、死亡雙創新低！40多歲女住院陰轉陽　念珠菌血症+新冠死亡

快訊／今增24935本土！死亡+15「創181天來新低」40多歲男染疫3天亡

故宮解密文件曝光！院內多達4500密件　吳密察承諾半年攤在陽光下

桃園萬聖城「驚魂馬戲團」限定開張！樂天女孩搶先開箱

拒絕露天燃燒　台東環保局：違規最高可罰10萬元

老人佔18%！　台東市府分享老年福利及長照服務政策

「魔獸」加盟台球隊！九把刀興奮：狂投三分　網敲碗合作拍戲

少婦為養幼子下海！花名「安琪」穿童貞殺吸客　高調PO文下場慘了

故宮國寶被剪破！研究員稱不算毀損文物　吳密察批：外行說法

快訊／唐寶寶母親不忍了「大家要把我逼死？」　曝發傳單原因

「台南三井Outlet二期」預計開幕時間曝！　網喊：歸仁漲爆

BBQ宅未註記「法院認錯」　重新拍賣後勇者市價5折得標

韓籍正妹來台「路上賭博玩上癮」　崩潰之際熱心台灣人替解圍！

夾玩偶魚遇佛心娃娃機　失手後它自己跳入取物口

生活熱門新聞

警還原過程　唐寶寶事件逆轉？

Toyz自爆分手原因！女友嗆：看林襄DIY都不跟我打P

幫國泰QQ！大批好市多會員「申請不換發」

一更新IG「18禁地獄片」狂湧出

3縣市大雨！今雨區擴大　下波變天降溫時間曝

立冬下班去吃補　這4生肖留意健康

11月下旬桃花超旺「4星座」

炸物老闆不道歉！聲明「1照片」引質疑

唐寶寶媽媽過往背景曝！曾遭棄養

員工哭訴心酸　同事反而扶牆狂笑

台灣男陰莖10.8公分世界倒數第2　

高端14專家全匿名！王必勝公布背景資料

即／唐寶寶媽媽聲明：本人和老闆無冤無仇

12星座「最難搞的點」公開！天蠍就是要爭到贏

更多熱門

相關新聞

吳密察證實故宮文物至少250件成碎片　可追溯到1973年

吳密察證實故宮文物至少250件成碎片　可追溯到1973年

故宮文物破損引發外界高度關注，故宮院長吳密察8日證實，故宮院內光是瓷器類的文物，歷年來就有359件修復紀錄，受損狀況有嚴重、有輕微，其中破損成碎片的文物至少就有250件，時間最早可以回溯到1973年，故宮正在檢討當中，「2個月內會給大家有所交代。」

故宮鍾愛藏寶山洞　他護送第1批文物來台曝原因

故宮鍾愛藏寶山洞　他護送第1批文物來台曝原因

故宮山洞庫房曝光！瓷器防護措施公開

故宮山洞庫房曝光！瓷器防護措施公開

故宮2年內3珍藏文物毀損　3監委已申請自動調查

故宮2年內3珍藏文物毀損　3監委已申請自動調查

故宮損毀文物事件「案發影片首曝光」！瓷器直接往下摔

故宮損毀文物事件「案發影片首曝光」！瓷器直接往下摔

關鍵字：

故宮黃河蘭州浮橋圖解密文件故宮密件

讀者迴響

熱門新聞

警還原過程　唐寶寶事件逆轉？

「時指緊扣」人妻　陳時中老婆5字冷淡回應

魔獸霍華德真的來了　加盟T1雲豹

Toyz自爆分手原因！女友嗆：看林襄DIY都不跟我打P

獨／闖紅燈過馬路！單親媽遭輾斃辛酸背景曝

3月出櫃認雙性戀…金曲歌后被爆「7年前已祕婚」

女星怒剃光女兒瀏海！小S「輕吐1句話」化解自卑

女過馬路滑手機　慘遭2車輾斃

幫國泰QQ！大批好市多會員「申請不換發」

連體雙胞胎共用身體！姊交男友甜蜜約會...妹尷尬

身分證拿來！姓名對中免費住台中飯店

繳完頭期沒錢裝潢　他硬住毛胚房

今晚血月危險！風水師警告「5件事當心」

一更新IG「18禁地獄片」狂湧出

屏東返鄉女遭3男性侵...其一是鄉代表候選人

更多

最夯影音

更多
尪拒絕牽手她霸氣壁咚　韓國老夫妻互動超爆笑

尪拒絕牽手她霸氣壁咚　韓國老夫妻互動超爆笑
尖牙貓咬紙箱似「喵版打洞機」 卡滋聲超療癒...網笑：另類ASMR

尖牙貓咬紙箱似「喵版打洞機」 卡滋聲超療癒...網笑：另類ASMR

張立東笑話狂戳炎亞綸.鬼鬼笑點　來應徵還帶伴手禮自嘲：還我時段！

張立東笑話狂戳炎亞綸.鬼鬼笑點　來應徵還帶伴手禮自嘲：還我時段！

澎湃！澎湖馬拉松放龍蝦　7美食補給站參賽者爽吃

澎湃！澎湖馬拉松放龍蝦　7美食補給站參賽者爽吃

廚師手掌刺青2個圓圈　倒入糖粉→精準1湯匙

廚師手掌刺青2個圓圈　倒入糖粉→精準1湯匙

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面