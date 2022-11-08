找小黃貼廣告扯出「冤大頭」案外案　林佳龍喊要查清楚

▲民進黨新北市長候選人林佳龍。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

近日網路流傳多段影片，內容提到計程車張貼民進黨新北市長候選人林佳龍的廣告貼紙可獲200至500元，引起賄選疑慮，新北市長侯友宜選舉辦公室更諷刺，由4名計程車司機再找500輛計程車，每台計程車1500元的廣告費用是「層層剝削」。對此，林佳龍8日說明，合約白紙黑字，要把它查清楚。

林佳龍今天上午在「每月1200首都通交通月票．北北基桃我都行」共同政見記者會會後受訪時，媒體關注被藍營指控找計程車司機貼廣告一事，林佳龍表示，這是合法的廣告，有簽約的，對於造謠抹黑，競選辦公室今天早上已經舉行記者會說明將會提告。

媒體追問，每台計程車的預算是1500元，但是小黃計程車司機去找其他運將的時候卻是說200元，是否被坑了？林佳龍說，要把它查清楚，因為這是一個廣告的契約，簽約的對方必須依約辦理，至於過程怎樣不是競選辦公室這邊要負責，合約白紙黑字，必須依約辦事。

林佳龍表示，可以看到很多計程車、公車都有依約、依照標準張貼「新北大翻新」的廣告；至於國民黨團質疑，為什麼要找計程車司機來找司機，而不是直接找計程車公司（指車行）下廣告？林說，競選辦公室都有說明。