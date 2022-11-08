　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

找小黃貼廣告扯出「冤大頭」案外案　林佳龍喊要查清楚

▲民進黨新北市長候選人林佳龍出席1200北北基桃交通政見發表會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨新北市長候選人林佳龍。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

近日網路流傳多段影片，內容提到計程車張貼民進黨新北市長候選人林佳龍的廣告貼紙可獲200至500元，引起賄選疑慮，新北市長侯友宜選舉辦公室更諷刺，由4名計程車司機再找500輛計程車，每台計程車1500元的廣告費用是「層層剝削」。對此，林佳龍8日說明，合約白紙黑字，要把它查清楚。

林佳龍今天上午在「每月1200首都通交通月票．北北基桃我都行」共同政見記者會會後受訪時，媒體關注被藍營指控找計程車司機貼廣告一事，林佳龍表示，這是合法的廣告，有簽約的，對於造謠抹黑，競選辦公室今天早上已經舉行記者會說明將會提告。

媒體追問，每台計程車的預算是1500元，但是小黃計程車司機去找其他運將的時候卻是說200元，是否被坑了？林佳龍說，要把它查清楚，因為這是一個廣告的契約，簽約的對方必須依約辦理，至於過程怎樣不是競選辦公室這邊要負責，合約白紙黑字，必須依約辦事。

林佳龍表示，可以看到很多計程車、公車都有依約、依照標準張貼「新北大翻新」的廣告；至於國民黨團質疑，為什麼要找計程車司機來找司機，而不是直接找計程車公司（指車行）下廣告？林說，競選辦公室都有說明。

►韓國最美鍋具NEOFLAM超優惠！3鍋組4990元，邊下廚邊拍美照

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
快訊／高雄連開15槍都朝駕駛座轟　BMW駕駛頭部中彈卡腦搶救
獨／單親媽過馬路遭輾斃！辛酸背景曝　兩地兼差獨養9歲兒
女星怒剃光女兒瀏海！小S「輕吐1句話」化解自卑　她感動讚：太
幫國泰QQ！大批好市多會員「申請不換發」曝步驟：2分鐘搞定
店租不降反漲！　天母30年金石堂確定熄燈
高虹安鬆口氣？林耕仁休兵稱「不要以訟止謗」　赴調查局也喊卡
快訊／「唐寶寶最可怕一夜」傳單誰發的？　真相曝光
32人深夜車聚有夠吵！台中警大膽用槍上膛壓制　路人狂讚

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「高虹安不是壞人」 ！林耕仁與這2人密談達共識　強調黨中央無施壓

王必勝鬆口高端EUA專家背景　蔣萬安嗆「擠牙膏式的公布」：無法服眾

警政署證實陳檡文見黑道未經核准　黃國昌批：法務部、監院快醒醒！

王定宇：高虹安該擔心案情不是選情　別牽拖國家機器

綠推首都圈1200交通月票　黃珊珊嗆：北市推的時候中央有補助？

管碧玲曝「醫界看不下去了」　批蔣萬安踐踏無辜公務員

陳時中嗆「蔣做立委沒功能」　蔣萬安：他緊張才會胡言亂語

選舉多做溫情訴求　黃珊珊：我不會故意哽咽或示弱

民進黨北北基桃候選人推「1200月票」　蔣萬安：我很早就提出來

陳時中遭抹黑伸鹹豬手　黃珊珊曝收到爆料選擇不操作

尪拒絕牽手她霸氣壁咚　韓國老夫妻互動超爆笑

尖牙貓咬紙箱似「喵版打洞機」 卡滋聲超療癒...網笑：另類ASMR

蔡依林演唱會「黃牛炒到13.8萬」　「沒實名制.題目疑似有誤」粉絲吵翻

愛雅結婚了！復合舊愛不到1年閃嫁　「電話15年沒換」根本大S具俊曄翻版

爸在休息兒貼心哄睡❤餵奶嘴＋溫柔摸臉暖翻

澎湃！澎湖馬拉松放龍蝦　7美食補給站參賽者爽吃

張立東笑話狂戳炎亞綸.鬼鬼笑點　來應徵還帶伴手禮自嘲：還我時段！

故宮「損毀文物影片」曝光　布盒一開...瓷器摔地上碎裂

廚師手掌刺青2個圓圈　倒入糖粉→精準1湯匙

駕駛停斜坡卻忘拉手煞　赤膊男衝出上演神救援

「高虹安不是壞人」 ！林耕仁與這2人密談達共識　強調黨中央無施壓

王必勝鬆口高端EUA專家背景　蔣萬安嗆「擠牙膏式的公布」：無法服眾

警政署證實陳檡文見黑道未經核准　黃國昌批：法務部、監院快醒醒！

王定宇：高虹安該擔心案情不是選情　別牽拖國家機器

綠推首都圈1200交通月票　黃珊珊嗆：北市推的時候中央有補助？

管碧玲曝「醫界看不下去了」　批蔣萬安踐踏無辜公務員

陳時中嗆「蔣做立委沒功能」　蔣萬安：他緊張才會胡言亂語

選舉多做溫情訴求　黃珊珊：我不會故意哽咽或示弱

民進黨北北基桃候選人推「1200月票」　蔣萬安：我很早就提出來

陳時中遭抹黑伸鹹豬手　黃珊珊曝收到爆料選擇不操作

阿虎驚爆負債百萬「預支一年薪水」！　引發財務危機原因曝

「高虹安不是壞人」 ！林耕仁與這2人密談達共識　強調黨中央無施壓

無號誌路口大執法　屏東警籲用路人行經路口減速慢行

女遭騙囚旅館帳戶被拿走　警逮9嫌赫見2詐團「一起行動」

王必勝鬆口高端EUA專家背景　蔣萬安嗆「擠牙膏式的公布」：無法服眾

警政署證實陳檡文見黑道未經核准　黃國昌批：法務部、監院快醒醒！

4YouTuber減肥「瘦了一圈」！0負評正妹被點名狂讚：模範對象

汪寶「七仙女」通通頂著「超萌皺眉頭」　好想知道媽媽長怎樣　

訂製6000元旗袍送婆婆　隔天被丟地上「當抹布踩」：要就自己撿

王定宇：高虹安該擔心案情不是選情　別牽拖國家機器

夾玩偶魚遇佛心娃娃機　失手後它自己跳入取物口

政治熱門新聞

「時指緊扣」人妻　陳時中老婆5字冷淡回應

徐巧芯曝陳時中「摟人妻」47秒影片

高虹安男友被稱「大掌櫃」　被爆年領永齡600萬

陳時中牽人妻　街訪民眾好奇1問題

徐巧芯曝47秒影片　陳時中競總回應了

人妻道歉　陳時中：愧疚大可不必

高虹安遭控小金庫發票明細曝　3人吃掉9900元

陳時中緊摟人妻如何影響選情？　吳子嘉4字總結

林楚茵控像白色恐怖　徐巧芯1句嗆

最熱新聞聲量出爐！　陳時中被2女擠下去

曹興誠：蔣萬安打雜的沒資格碰案件

快訊／喊話徐巧芯「選舉要有人性」　陳時中曝太太有所不滿

陳時中坦率：基本交際應酬禮貌

蔣該辭？陳時中：反正他沒什麼功能

更多熱門

相關新聞

陳時中醉摟人妻影片曝光　管碧玲喊很正常：徐巧芯打臉自己

陳時中醉摟人妻影片曝光　管碧玲喊很正常：徐巧芯打臉自己

國民黨台北市議員徐巧芯6日曝光民進黨台北市長候選人陳時中與已婚的北市聯醫中興院區副院長李雅玲醫師牽手、摟肩照，遭到陳時中政策小組召集人管碧玲質疑照片中男性的髮際線與陳時中不同，更轟徐巧芯下跪求饒都不必原諒，讓徐巧芯反嗆自己手中握有影片。而今，畫面曝光，管碧玲看完強調，就是一行人很正常的行走，「徐巧芯打臉自己」。

高虹安捲助理費「小金庫」風波　戰鬥藍、時代力量都不買單

高虹安捲助理費「小金庫」風波　戰鬥藍、時代力量都不買單

快訊／喊話徐巧芯「選舉要有人性」　陳時中曝太太有所不滿

快訊／喊話徐巧芯「選舉要有人性」　陳時中曝太太有所不滿

吹哨者全文曝！李忠庭永齡年收600萬還兼職

吹哨者全文曝！李忠庭永齡年收600萬還兼職

綠推35億「首都通交通月票」　月付1200元搭5種運具

綠推35億「首都通交通月票」　月付1200元搭5種運具

關鍵字：

林佳龍侯友宜2022九合一大選2022新北市長

讀者迴響

熱門新聞

警還原過程　唐寶寶事件逆轉？

魔獸霍華德真的來了　加盟T1雲豹

「時指緊扣」人妻　陳時中老婆5字冷淡回應

Toyz自爆分手原因！女友嗆：看林襄DIY都不跟我打P

3月出櫃認雙性戀…金曲歌后被爆「7年前已祕婚」

女過馬路滑手機　慘遭2車輾斃

連體雙胞胎共用身體！姊交男友甜蜜約會...妹尷尬

繳完頭期沒錢裝潢　他硬住毛胚房

3縣市大雨！今雨區擴大　下波變天降溫時間曝

一更新IG「18禁地獄片」狂湧出

永和驚見「唐寶寶傳單」　網：要店家死？

快訊／高雄清晨驚傳槍響！　15槍瘋狂掃射車輛2人中彈

立冬下班去吃補　這4生肖留意健康

徐巧芯曝陳時中「摟人妻」47秒影片

張愛雅大7歲尪「濃眉高壯」側臉曝光

更多

最夯影音

更多
尪拒絕牽手她霸氣壁咚　韓國老夫妻互動超爆笑

尪拒絕牽手她霸氣壁咚　韓國老夫妻互動超爆笑
尖牙貓咬紙箱似「喵版打洞機」 卡滋聲超療癒...網笑：另類ASMR

尖牙貓咬紙箱似「喵版打洞機」 卡滋聲超療癒...網笑：另類ASMR

蔡依林演唱會「黃牛炒到13.8萬」　「沒實名制.題目疑似有誤」粉絲吵翻

蔡依林演唱會「黃牛炒到13.8萬」　「沒實名制.題目疑似有誤」粉絲吵翻

愛雅結婚了！復合舊愛不到1年閃嫁　「電話15年沒換」根本大S具俊曄翻版

愛雅結婚了！復合舊愛不到1年閃嫁　「電話15年沒換」根本大S具俊曄翻版

爸在休息兒貼心哄睡❤餵奶嘴＋溫柔摸臉暖翻

爸在休息兒貼心哄睡❤餵奶嘴＋溫柔摸臉暖翻

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面