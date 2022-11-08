吹哨者全文曝「李忠庭永齡年收600萬還兼職」　網：要化學兵滅火了

▲高虹安被爆出聘任男友李忠庭為公費助理。（圖／記者屠惠剛攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

新竹市長民眾黨候選人高虹安被爆出聘任男友李忠庭為公費助理，網紅「四叉貓」劉宇8日一早貼出「檢舉函全文」，吹哨者函中指控，李擔任公費助理期間，實際任職於永齡基金會，年領600萬元薪資。劉宇就酸，每個月在立法院狂加班，李卻還能兼差領600萬，「想問一下，李忠庭在永齡基金會是掛什麼職位？」

劉宇（四叉貓）8日上午8時左右，在臉書貼出一位自稱內部吹哨者的「檢舉函全文」，文中開酸，「我想問一下，李忠庭在永齡基金會是掛什麼職位？在立法院每個月辛苦加班到46小時，還能在永齡兼職，月領50萬元（年薪六百萬）。」可以看到檢舉罪名為「貪污治罪條例、洗錢、違反政治獻金法、背信、業務上登載不實」，相關嫌疑人則是立法委員高虹安、前助理李忠庭。

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吹哨者事由處指控，高虹安透過男友李忠庭當人頭助理申請公費助理補助費，「其補助費用並未使用於立委公務上，且自2020年至2021年間，高虹安及李忠庭基於違反貪污治罪條例及政治獻金法等犯意聯絡，藉由立法院與永齡基金會之雙重身分獲取不法所得超過新台幣千萬元，規避政治獻金法，進行利益輸送，並替鴻海找來相關部會針對鴻海問題協商以及醫療三法立法的推動等，有違反貪污治罪條例及政治獻金法之嫌。」

▲高虹安遭爆，媒體餐敘3人吃9900元豪華套餐。（圖／翻攝劉宇臉書）

函中還指出，李忠庭雖以公費助理身分任高虹安國會辦公室助理，實際任職於永齡基金會，幾乎未進出高辦公室，也沒有做立法院辦公室實質工作，「薪資由高虹安領取供2人私人支配使用，並未使用於立委公務之上，明顯已涉犯貪污治罪條例利用職務上機會詐取財物、刑法使公務員登載不實等罪嫌。」

而李每個月則領永齡基金會50萬元，年收入高達600萬元，不僅與永齡其他雇員薪水有極大落差，李的工作內容也沒有在替基金會從事健康、文教等方面公益事業，「該等薪資收入顯然非正常薪資，疑似充作高虹安政治獻金。」並稱高投入新竹市長選舉，地方事務與辦公室資金都由李掌管，必須經過李核可才會撥款，「大到活動經費，小到辦公室零用都尤其統一管轄，可說是高虹安的實質大掌櫃。」

全文曝光後，底下網友也紛紛酸爆，「大家應該都無心上班了吧？高潮迭起」、「難怪創辦人一直都沒聲音，是怕火燒到自己啊」、「這看起來不像貓神昨天的核彈級預告，看來還有，持續等候更新」、「這個買完爆米花還要多買雞排配才行了」、「以月薪看，李忠庭工作能力應該是林飛帆的十倍以上耶！真乃神人」、「我看這可能要出動化學兵才能滅火了。」