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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳時中醉摟人妻影片曝光　管碧玲喊很正常：徐巧芯打臉自己

▲▼徐巧芯爆料，民進黨台北市長候選人陳時中與一名聯合醫院女主管摟肩、握手。（圖／台北市議員徐巧芯提供）

▲民進黨台北市長候選人陳時中與一名聯合醫院女主管摟肩、握手。（圖／台北市議員徐巧芯提供）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨台北市議員徐巧芯6日曝光民進黨台北市長候選人陳時中與已婚的北市聯醫中興院區副院長李雅玲醫師牽手、摟肩照，遭到陳時中政策小組召集人管碧玲質疑照片中男性的髮際線與陳時中不同，更轟徐巧芯下跪求饒都不必原諒，讓徐巧芯反嗆自己手中握有影片。而今，畫面曝光，管碧玲看完強調，就是一行人很正常的行走，「徐巧芯打臉自己」。

徐巧芯7日晚間公布47秒影片。對於被管碧玲說是過度解讀、因台階互相扶持，徐巧芯表示，陳時中與李雅玲從門口走出來的時候，就已經「攔緊緊」了，「走出門的時候，手就已經攬在肩膀上面，非常親密了。」

徐巧芯提及，這是發生在10月6日晚上約8時左右，據說陳時中一到現場的時候，情緒就非常的High，一下來的時候就跟大家打招呼，且這場餐會除了2位醫師之外，其實是親綠文化界的大佬，「據說有吳靜吉、鎰勝工業董事長黃子成，他們人都在現場，且據說吃的是喆園餐廳所謂VIP包廂，一個晚上低消要8萬元。」

不過，管碧玲認為，影片中就是很正常的行走，徐巧芯反而打臉自己，正好凸顯自己惡質的操作。

管碧玲也說，徐巧芯公布的照片有沒有變造都無損於她傷害聯醫無辜好醫師的行為，只因為政治利益。「再說一次，下跪求饒，都無法原諒！」
 

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