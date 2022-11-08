高虹安澄清助理費「小金庫」風波　戰鬥藍、時代力量都不買單

▲立委高虹安。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨新竹市長候選人林耕仁7日公布數張收據明細，內容為立委高虹安國會辦公室的支出，包括治裝費、餐費等，還要助理上繳現金到辦公室帳戶。對於高虹安澄清內容，藍綠黃陣營都不買單，立委王婉諭指出，這樣的做法在金流上有很大法律爭議，議員徐巧芯也直言，若是回捐的話，就會變成詐領助理費，高虹安在這點上面是非常危險的。

林耕仁近期追打高虹安助理爭議，昨更爆出高虹安辦公室有公積金制度，引發議論，而高虹安強調，辦公室的助理領取薪資、加班費都是合法合規，且有實質工作內容，對於林耕仁指控辦公室薪資流向，「我本人花了一些時間跟主任助理作內容確認，他們是以公積金方式，進行辦公室內部的運作，但這樣子的一個資料，林耕仁到底如何取得？這樣我們辦公室都覺得毛骨悚然。」

對於助理費風波，議員徐巧芯直言，高虹安這次講到公積金的花費，以議員角度來看非常少見，這等於要求助理把一些錢拿出來做公款，可是就他們的做法是，「你給助理的錢就要全部讓他拿走，如果回捐的話，就會變成詐領助理費，所以高虹安在這點上面是非常危險的。」

徐巧芯也舉林穎孟、潘懷宗為例，她表示，上述兩人也有相關爭議，給助理薪水就是要讓他可以自由運用，不可以拿來做公積金，所以現在要釐清是否助理費有回捐變成公積金，如果有，高虹安恐就會面臨刑事責任。



對於相關情事，立委王婉諭指出，累積金額不僅高達八十七萬，實際用途更用於政黨餐敘、公務上的送往迎來、或購買委員個人用品等費用，甚至是增聘其他助理的獎金。假設這些資料屬實的話，那真的非常不妥適。

王婉諭表示，看到這樣的情況，讓人聯想起社工界存在許久的「薪資回捐」陋習。而且高虹安對這件事的回應竟是「公積金的來源是幾位辦公室幹部體恤國會業務繁重辛苦，而自掏腰包贊助。」，這種「自願說」的解釋簡直不合理到令人存疑，更是過去在類似勞動事件當中常見的辯解。

王婉諭指出，立法委員作為公職人員，若是公費助理發生助理回捐薪資及加班費的情事，還很有可能觸犯相關法令。「回捐」的本質，其實就是雇主巧立名目，變相侵蝕勞工的勞動所得。無論是「自願」或是「非自願」，除了象徵著雇主對於勞動權益的蔑視，更在金錢流向上有很大的法律爭議。