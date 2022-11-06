講到「師生戀」全班都看向她　國中女遭體育狼師4度逞慾　

▲國中體育老師利用女學生的愛慕之心，4度在車上對她性交得逞。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／台東報導

台東一國中體育老師和女學生玩師生戀，還趁載她回家時伸狼爪，在車內4度性侵得逞。直到女學生上音樂課時，音樂老師講到蕭邦的師生戀，發現班上同學都看向女學生調笑「乾女兒、乾妹妹」，察覺不對勁，詢問女學生後全案才曝光。台東地院審理，認為體育老師犯行屬實，依犯對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪4罪，合併處4年徒刑，全案還可上訴。

判決指出，國中男老師阿健(化名)教授體育、健康、資訊等課程，卻趁開車載女學生小文(化名)回家時，於前年9月到12月15日間，至少4度在未違反意願的情況下，要求她自己脫下褲子，對她性交得逞。

同月16日，另一名男老師上音樂課，講到蕭邦與他的老師喬治‧桑師生戀，發現班上學生開始鼓譟，並以頭、眼神示意小文方向，還提到「乾女兒、乾妹妹」，更將名詞「乾」改成動詞的「幹」，音樂老師才注意到原本是邊緣人的小文，並在課後加以關心，小文原本不太敢說，等音樂老師問及阿健有給她「承諾」嗎，小文才低頭邊哭邊說，她會幫阿健買早餐、搭阿健車回家，彼此有指交、口交、擁抱、接吻等親密行為，印象深刻的至少4次，音樂老師聽完大為震驚，連忙通報學校。

全案審理時，阿健辯稱，因為他碎念小文課業，遭小文攻擊，他在掙扎中反折小文的手，小文就嗆聲說要向音樂老師告狀，隔天他就莫名遭到停職，何況性侵只是小文單方面的說法，並沒有任何證據。

法官審理發現，小文還以「爸比」、「爸（爸）」稱呼阿健，兩人更有以「小朋友」、「（死）小孩」戲稱，阿健還在假日傳訊問「要看帥哥嗎？」、「要年輕的還是幼齒的」給小文，可見兩人關係親暱，認為阿建為人師表，卻利用女學生的愛慕之心逞私欲，犯後也未見悔意，也沒和小文及她父親和解，依犯對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪4罪，合併處4年徒刑，全案還可上訴。