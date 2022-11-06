111年後山文學年度新人獎　用文學建構後山生命力

▲111年後山文學年度新人獎，本屆新人獎分別由蕭宇翔、陳昱文及張詠詮獲得。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

由國立台東生活美學館主辦之「111年後山文學年度新人獎」，今年邁入第4屆，6日於台東生活美學館舉辦頒獎典禮暨新書發表會，本屆新人獎分別由蕭宇翔、陳昱文及張詠詮獲得，每位得獎者可獲得獎狀及獎金新台幣15萬元整。

頒獎典禮後同時舉辦3位新人新書發表會，邀請到台東在地作家齊萱及周牛莒光擔任與談人，與3位新銳作家一同分享創作的心路歷程，周牛莒光同時是2020年後山文學新人獎得主，目前已出版共5本短篇小與散文集，表示自己在新詩創作較少，所以今天也是抱持著學習心態來向3位新人學習。對於如何文學創作，陳昱文表示自己平日透過抄詩集、隨身筆記、不斷的創作扎實累積文學量能，對於創作的方向才能逐漸明確且清晰，蕭宇翔則曾受老師提醒，寫詩的主要方向與方法應「傾盡所學、明辨是非」，張詠詮則認為任何事物都要做到最好，即使粉身碎骨也會堅持到底，是他創作的方向。

今年後山文學年度新人獎經由陳素芳、周昭翡、邱上林、莊瑞琳及甘耀明5位專業評審，召開嚴密的評審過程與討論，用編輯及作家的專業眼光遴選出今年得獎作品：蕭宇翔《人該如何燒錄黑暗》（新詩）、陳昱文《還在》（新詩）以及張詠詮《身故受益人之死》（新詩）。評審們指出，本屆新人獎多以新詩為大宗，這或許也是反映了時代潮流，期許未來創作的新人們，作為一個使用文字的人，能夠持之以恆地繼續書寫，突破不同的寫作方式、嘗試不同的可能性。

主辦單位國立台東生活美學館表示，藉由此獎項，文壇新秀們在揮灑出令人驚艷的文學新風景時，也展現屬於花東豐富多元的書寫風貌，建構出屬於後山的文學生命力。獲得評審肯定的3件優選作品，將於11月陸續上市，歡迎有興趣的朋友不妨到書店、網路通路支持這些精采、豐富的作品。